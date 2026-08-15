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Orquídea Drácula: la guía definitiva para cuidar la flor de aspecto gótico que parece salida de una película de terror

Esta particular planta se destaca por sus flores oscuras y su rareza. Cómo cultivarla y cada cuanto debe regarse para que crezca saludable.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Orquídea drácula, la planta más rara de todas
Orquídea drácula, la planta más rara de todas Foto: Pinterest
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Hay plantas que parecen diseñadas para llamar la atención y, sin dudas, la orquídea drácula es una de ellas. Se trata de una rara prima de las orquídeas clásicas, cuya particularidad es su apariencia oscura y misteriosa y con un patrón poco habitual, cuya forma recuerda a un pequeño rostro terrorífico.

A pesar de su nombre, no tiene ninguna relación con los vampiros. El género “Drácula” recibe esta denominación por el aspecto particular de sus flores, cuyos pétalos alargados y tonos oscuros pueden recordar a una criatura fantástica. Además, muchas de sus especies presentan pequeñas manchas y dibujos que aumentan todavía más su apariencia exótica.

Orquídea drácula, la planta más rara de todas Foto: Pinterest

Y a diferencia de las orquídeas más populares, esta especie no disfruta del calor intenso o el sol directo. Prefiere los lugares húmedos y frescos, ya que crecen en las regiones montañosas de América Latina. Para cuidarlas, como era de esperarse, se necesita de una pequeña guía, ya que son extremadamente raras.

De dónde es la orquídea drácula y por qué tiene ese aspecto tan particular

El género “Drácula” es originario de América Central y del noroeste de América del Sur. Sus especies se encuentran principalmente en zonas montañosas y bosques nublados de países como Colombia, Ecuador y Perú, donde crecen en ambientes frescos, húmedos y con poca exposición al sol.

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En su hábitat natural, estas orquídeas suelen vivir como plantas epífitas, sujetas a árboles y otras estructuras vegetales sin parasitarlas. Allí aprovechan la humedad ambiental y los restos de materia orgánica acumulados entre las ramas.

Su aspecto es una de sus características más distintivas. Las flores tienen tres sépalos grandes que se prolongan hacia los extremos y suelen presentar colores rojizos, bordó, marrones, amarillos o casi negros, según la especie.

Orquídea drácula, la planta más rara de todas Foto: Pinterest

Cómo cuidar una orquídea drácula en casa

El principal desafío para cultivar una orquídea drácula es recrear las condiciones frescas y húmedas de los bosques nublados donde crece naturalmente.

La temperatura es especialmente importante. Estas plantas prefieren ambientes frescos y no toleran bien el calor extremo. Durante los meses más cálidos conviene mantenerlas alejadas de ventanas con exposición solar intensa y de fuentes directas de calor.

La iluminación debe ser abundante pero indirecta o filtrada. El sol directo puede quemar sus hojas y generar un estrés importante en la planta. También necesita buena circulación de aire. Una humedad elevada no significa que el ambiente deba permanecer completamente encerrado: el movimiento del aire ayuda a evitar la aparición de hongos y otros problemas asociados al exceso de humedad.

Por sus características, deben cultivarse en espacios interiores, como invernaderos o sectores protegidos dentro del hogar, donde sea posible controlar la temperatura y la humedad.

Orquídea drácula, la planta más rara de todas Foto: Pinterest

Cómo se riega la orquídea drácula

El riego es uno de los puntos más importantes para esta especie. A diferencia de algunas orquídeas que toleran períodos relativamente largos de sequedad, las Drácula prefieren mantenerse ligeramente húmedas y nunca completamente secas durante demasiado tiempo.

La frecuencia dependerá de la temperatura, la humedad ambiental, el tipo de recipiente y el sustrato. En ambientes cálidos y secos será necesario controlar la planta con mayor frecuencia, mientras que en lugares frescos y húmedos el agua permanecerá disponible durante más tiempo.

Para el riego se puede utilizar agua de buena calidad y a temperatura ambiente. Si el agua de la zona contiene una elevada concentración de sales, puede ser conveniente utilizar agua filtrada o de lluvia, siempre que sea segura y esté correctamente almacenada.

Por otro lado, la elección del recipiente también es relevante. Los ejemplares pueden cultivarse en macetas con excelente drenaje y, en determinadas condiciones, incluso en recipientes que favorezcan una buena ventilación de las raíces.

El objetivo es conseguir un equilibrio entre humedad y oxigenación: las raíces necesitan disponer de agua, pero también de aire. Por este motivo, es muy importante saber estos tips antes de comprar uno de estos ejemplares que, sin dudas, se llevarán la atención de todos los amantes de las plantas.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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