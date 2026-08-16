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Guía práctica para cuidar la begonia maculata: una planta delicada no apta para principiantes

Se trata de una planta que destaca por sus hojas brillantes y llamativas con lunares blancos, pero al necesitar de cuidados muy específicos, es importante activar el modo jardinero experto.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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begonia maculata
begonia maculata Foto: Pinterest
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La begonia maculata es una planta que roba todas las miradas por su aspecto majestuoso y extraño. Sus lunares blancos sobre el follaje verde y el tono rojizo de la parte inferior la convierten en una especie muy elegida para decorar interiores.

Sin embargo, su particular apariencia también viene acompañada de ciertas exigencias dignas de un experto en jardinería. Aunque sus cuidados no son imposibles, se trata de una planta delicada que puede reaccionar rápidamente ante errores de riego, cambios bruscos de temperatura o una ubicación inadecuada. Por eso, esta guía práctica reúne las principales recomendaciones para quienes quieren tener una begonia maculata en casa.

Guía práctica para cuidar la begonia maculata: qué hacer y qué evitar con esta planta no apta para principiantes Foto: Pinterest

¿Qué características tiene la begonia maculata?

La begonia maculata es una planta de origen tropical que se caracteriza principalmente por sus hojas alargadas, verdes y cubiertas de pequeños lunares blancos. En el reverso, las hojas presentan una tonalidad rojiza o bordó que genera un contraste muy particular.

Su aspecto ornamental es uno de los principales motivos por los que ganó popularidad como planta de interior. Puede crecer formando tallos verticales y, con las condiciones adecuadas, producir pequeñas flores.

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A pesar de su apariencia resistente, necesita cierta estabilidad en su entorno. Los cambios bruscos pueden provocar manchas, caída de hojas o un crecimiento más lento.

Guía práctica para cuidar la begonia maculata: qué hacer y qué evitar con esta planta no apta para principiantes Foto: Pinterest

Dónde colocar la begonia maculata para que crezca sana y fuerte

La ubicación es uno de los primeros puntos a tener en cuenta. La begonia maculata necesita buena iluminación, pero preferentemente de manera indirecta.

Una habitación luminosa cerca de una ventana puede ser un buen lugar, siempre evitando que los rayos solares intensos impacten directamente sobre sus hojas durante períodos prolongados.

El exceso de sol puede provocar quemaduras y manchas, mientras que una ubicación demasiado oscura puede afectar su crecimiento. Por otro lado, también es recomendable mantenerla alejada de corrientes de aire, calefactores y aires acondicionados, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden perjudicarla.

Guía práctica para cuidar la begonia maculata: qué hacer y qué evitar con esta planta no apta para principiantes Foto: Pinterest

Activando el modo jardinero experto: cuánta agua necesita la begonia maculata

El riego es uno de los cuidados que requiere mayor atención. La begonia maculata necesita humedad, pero eso no significa que haya que mantener el sustrato permanentemente mojado.

Antes de volver a regarla, conviene comprobar el estado de la tierra. Si los primeros centímetros todavía están húmedos, es mejor esperar. El exceso de agua puede generar encharcamientos y pudrición de las raíces, uno de los problemas más difíciles de revertir. Por eso, es preferible quedarse corto con el riego antes que mantener la planta constantemente empapada.

La frecuencia dependerá de la temperatura, la humedad ambiental, el tamaño de la maceta y el tipo de sustrato.

Guía práctica para cuidar la begonia maculata: qué hacer y qué evitar con esta planta no apta para principiantes Foto: Pinterest

Cuáles son los errores más comunes que pueden afectar a la begonia maculata

Al tratarse de una especie delicada, algunos errores habituales pueden afectar rápidamente su aspecto. Los principales son:

  • Regar demasiado seguido.
  • Mantener el sustrato permanentemente húmedo.
  • Utilizar una maceta sin buen drenaje.
  • Exponerla al sol directo e intenso.
  • Colocarla en un ambiente demasiado oscuro.
  • Ubicarla cerca de calefactores o corrientes de aire.
  • Descuidar la humedad ambiental.
  • Realizar cambios bruscos en sus condiciones de cultivo.

La clave está en encontrar un equilibrio y evitar modificaciones constantes. Una vez que la planta encuentra un lugar adecuado, lo mejor es mantener condiciones estables y observar su evolución.

PlantasJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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