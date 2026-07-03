Atención a los amantes de la decoración: qué es el punto focal, el recurso que transforma una casa sin necesidad de gastar de más

Diseño de interiores: punto focal Foto: Pinterest

Decorar la casa y hacerla un hogar es una tarea complicada, ya que solemos querer seguir las tendencias sin perder la personalidad y, a veces, con un presupuesto acotado. Por este motivo, existe un recurso muy utilizado por los diseñadores de interiores que consideran clave para cualquier ambiente: el punto focal.

Se trata del elemento que capta la mirada apenas se ingresa a una habitación y que organiza visualmente el resto de la decoración. Un buen punto focal aporta personalidad, evita que los espacios se vean caóticos y ayuda a que cada ambiente tenga una identidad definida.

Diseño de interiores: punto focal Foto: Pinterest

De hecho, los expertos en diseño de interior indican que no hace falta hacer grandes esfuerzos ni invertir fortunas, ya que, en muchos casos, basta con destacar un elemento ya existente o incorporar una pieza con presencia para cambiar por completo la percepción del lugar.

Puede tratarse de una característica arquitectónica, como una chimenea o un gran ventanal, pero también puede crearse mediante muebles, obras de arte, colores, texturas o iluminación. La clave está en que exista un solo protagonista principal, mientras que los demás objetos acompañan sin competir por el mismo nivel de atención.

Diseño de interiores: punto focal Foto: Pinterest

Puntos focales: cómo incorporarlos a la decoración del hogar

Los especialistas en decoración sostienen que un ambiente sin un punto focal puede transmitir sensación de desorden o falta de intención. En cambio, cuando existe un elemento que guía la mirada el espacio se percibe con mayor equilibrio, la decoración luce coherente y hasta genera una sensación de mayor amplitud y armonía. Además, permite distribuir mejor los muebles y definir la circulación dentro de la habitación.

Para muchos diseñadores, el punto focal mayor de la casa debe estar situado en el living, ya que es el espacio donde más tiempo pasa la familia y donde, además, se suele recibir visitas. Para lograrlo, se recomienda agregar:

Un sofá de diseño o en un color llamativo.

Una obra de arte de gran tamaño.

Un espejo con marco protagonista.

Una biblioteca de piso a techo.

Una pared revestida con madera, piedra o microcemento.

Una alfombra de gran formato con un diseño atractivo.

Una lámpara colgante escultórica sobre la mesa de centro.

El resto del mobiliario debe complementar ese elemento sin restarle protagonismo.

Diseño de interiores: punto focal Foto: Pinterest

Por otro lado, si la idea es generra un punto focal en los dormitorios, los expertos suelen convertir la cama en el centro visual del ambiente. Para lograrlo recomiendan:

incorporar un respaldo llamativo;

pintar la pared del cabecero en un color de acento;

colocar una composición de cuadros sobre la cama;

utilizar ropa de cama con texturas y materiales nobles;

sumar una iluminación decorativa con apliques o lámparas colgantes.

Con pocos cambios, el dormitorio puede adquirir una imagen mucho más sofisticada y acogedora. Uno de los recursos más repetidos por los profesionales consiste en trabajar con el contraste. Una pieza de color intenso dentro de una paleta neutra, una textura diferente o un material con acabado natural generan el efecto suficiente para atraer la mirada sin necesidad de recargar el ambiente.

Las nuevas tendencias para dormitorios Foto: Pinterest

También es frecuente utilizar la iluminación como herramienta para destacar un cuadro, una biblioteca o una pared revestida. Una luz bien dirigida puede convertir un objeto cotidiano en el protagonista absoluto de la habitación. Sin embargo, también hay algunos errores que se deben evitar, como colocar cuadros demasiado grandes o adornos llamativos en una misma pared, combinar muebles de colores intensos y abusar de los estampados en un mismo ambiente.

La regla del 60-30-10, el secreto para potenciar un punto focal

Uno de los principios más utilizados por los diseñadores de interiores es la regla del 60-30-10, una fórmula clásica para distribuir los colores de un ambiente de manera equilibrada. Según esta regla, el 60 % del espacio debe estar dominado por un color principal (generalmente neutro), el 30 % corresponde a un color secundario que aporte profundidad y el 10 % queda reservado para un color de acento, que suele coincidir con el punto focal.

Aplicar esta proporción permite que el elemento protagonista destaque sin romper la armonía del ambiente. Por ejemplo, en un living de tonos beige y madera, un sillón azul petróleo, una obra de arte colorida o una lámpara de diseño pueden convertirse en el centro de todas las miradas.