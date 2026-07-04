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La más resistente de las oficinas: cómo se cuida la Rhapis excelsa, la palmera que aporta color y elegancia todo el año

Esta planta se destaca por su fácil mantenimiento y su follaje verde y feliz, ideal para decorar hogares y espacios cerrados.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Rhapis excelsa
Rhapis excelsa Foto: Pinterest
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Si hay una planta de interior capaz de lograr ganarse el cariño y el privilegio de ser la favorita de los amantes de la naturaleza, esa esa la Rhapis excelsa, también conocida como palma bambú o palmerita china. Su aspecto elegante, sus hojas en forma de abanico y su resistencia la convierten en una excelente opción para quienes buscan sumar naturaleza sin tener demasiadas complicaciones en los cuidados.

Originaria de China, Japón y el sudeste asiático, esta palmera perenne puede vivir durante muchos años si se encuentra en un ambiente adecuado. Aunque en exteriores puede superar los tres metros de altura, cuando se encuentra en el interior del hogar o la oficina y se cultiva en una maceta, tiene un crecimiento mucho más moderado.

Rhapis excelsa Foto: Pinterest

Además de aportar un toque tropical y sofisticado, la Rhapis excelsa es una de las plantas de interior más resistentes, ya que tolera ambientes con poca iluminación, requiere pocos cuidados y conserva su intenso color verde durante todo el año.

Por qué la Rhapis excelsa es la palmera ideal para decorar oficinas o espacios con poca iluminación

La Rhapis excelsa se destaca por adaptarse perfectamente a los ambientes interiores, incluso aquellos donde la luz natural no es abundante. A diferencia de otras palmeras, no necesita recibir sol directo para desarrollarse correctamente, ya que prefiere espacios bien iluminados, pero protegidos de los rayos solares.

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Gracias a esta característica, suele verse en oficinas, consultorios, hoteles y viviendas donde aporta frescura y elegancia sin demandar demasiada atención. Sus hojas de color verde intenso, divididas en finos lóbulos con forma de abanico, mantienen un aspecto saludable durante todo el año.

Rhapis excelsa Foto: Pinterest

Otro de los puntos a favor de esa planta es su resistencia a los cambios de temperatura, ya que puede soportar grados bajo cero y puede permanecer varios periodos de tiempo en el mismo lugar sin perder su resistencia, siempre y cuando recita los cuidados básicos.

Cómo se cuida la Rhapis excelsa: qué tener en cuenta antes de sumarla a tu oficina o casa

Para que la palma bambú crezca fuerte y conserve su atractivo follaje, es importante elegir un sustrato rico en materia orgánica y con muy buen drenaje. El exceso de agua es uno de los principales enemigos de esta especie.

Durante la primavera y el verano necesita riegos más abundantes, mientras que en otoño e invierno conviene reducir la frecuencia y dejar secar parcialmente el sustrato entre cada riego. Si el ambiente es muy seco o las temperaturas son elevadas, también resulta recomendable pulverizar las hojas con agua libre de cal para aumentar la humedad ambiental.

En cuanto a la nutrición, se recomienda incorporar estiércol o compost al finalizar el invierno y aplicar un fertilizante mineral cada 20 días durante la primavera y el verano para favorecer su crecimiento y mantener el color intenso de las hojas.

Rhapis excelsa Foto: Pinterest

Los errores más comunes al agregar una Rhapis excelsa en espacios interiores

Uno de los errores más frecuentes es colocar la planta bajo el sol directo. Aunque necesita buena iluminación, la exposición constante a los rayos solares puede quemar sus hojas y afectar su crecimiento.

También es habitual excederse con el riego. Cuando el sustrato permanece constantemente húmedo, las raíces pueden sufrir ataques de hongos, una de las enfermedades más comunes que afectan a esta especie.

Otro aspecto a considerar es la calidad del drenaje. Si la maceta no cuenta con orificios suficientes o el sustrato retiene demasiada agua, aumentan considerablemente las posibilidades de pudrición radicular.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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