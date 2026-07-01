Números de la suerte de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Muchas personas consultan los números de la suerte como una forma de sumar una cuota de optimismo a su día. Ya sea para elegir un número en un juego, tomar una decisión o simplemente como una curiosidad, la astrología ofrece una combinación distinta para cada signo del zodiaco.

Números de la suerte para este miércoles 1 de julio

Aries

Números de la suerte: 3, 11, 19, 28, 42 y 47.

Tauro

Números de la suerte: 5, 14, 22, 31, 39 y 48.

Géminis

Números de la suerte: 7, 12, 20, 27, 35 y 46.

Cáncer

Números de la suerte: 2, 9, 18, 26, 37 y 45.

Leo

Números de la suerte: 1, 10, 17, 29, 36 y 44.

Virgo

Números de la suerte: 6, 13, 21, 30, 38 y 49.

Libra

Números de la suerte: 4, 15, 23, 32, 40 y 43.

Escorpio

Números de la suerte: 8, 16, 24, 33, 41 y 50.

Sagitario

Números de la suerte: 9, 18, 25, 34, 42 y 48.

Capricornio

Números de la suerte: 5, 11, 20, 27, 37 y 46.

Acuario

Números de la suerte: 3, 14, 22, 31, 39 y 47.

Piscis

Números de la suerte: 2, 12, 19, 28, 35 y 45.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Qué representan los números de la suerte?

En la astrología, los números de la suerte son combinaciones asociadas a la energía de cada signo. Aunque no tienen respaldo científico ni garantizan resultados, muchas personas los utilizan como una guía simbólica o una forma de atraer buenas vibras.

Pueden servir como inspiración para elegir un número en juegos de azar, seleccionar una fecha importante o simplemente comenzar el día con una actitud positiva.