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Números de la suerte de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Conocé cuáles son los números que estarán de tu lado este miércoles y utilizalos para lo que necesites.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
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Muchas personas consultan los números de la suerte como una forma de sumar una cuota de optimismo a su día. Ya sea para elegir un número en un juego, tomar una decisión o simplemente como una curiosidad, la astrología ofrece una combinación distinta para cada signo del zodiaco.

Números de la suerte para este miércoles 1 de julio

Aries

Números de la suerte: 3, 11, 19, 28, 42 y 47.

Tauro

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Números de la suerte de hoy martes 30 de junio

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Números de la suerte de hoy lunes 29 de junio de 2026

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Números de la suerte: 5, 14, 22, 31, 39 y 48.

Géminis

Números de la suerte: 7, 12, 20, 27, 35 y 46.

Cáncer

Números de la suerte: 2, 9, 18, 26, 37 y 45.

Leo

Números de la suerte: 1, 10, 17, 29, 36 y 44.

Virgo

Números de la suerte: 6, 13, 21, 30, 38 y 49.

Libra

Números de la suerte: 4, 15, 23, 32, 40 y 43.

Escorpio

Números de la suerte: 8, 16, 24, 33, 41 y 50.

Sagitario

Números de la suerte: 9, 18, 25, 34, 42 y 48.

Capricornio

Números de la suerte: 5, 11, 20, 27, 37 y 46.

Acuario

Números de la suerte: 3, 14, 22, 31, 39 y 47.

Piscis

Números de la suerte: 2, 12, 19, 28, 35 y 45.

Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Qué representan los números de la suerte?

En la astrología, los números de la suerte son combinaciones asociadas a la energía de cada signo. Aunque no tienen respaldo científico ni garantizan resultados, muchas personas los utilizan como una guía simbólica o una forma de atraer buenas vibras.

Pueden servir como inspiración para elegir un número en juegos de azar, seleccionar una fecha importante o simplemente comenzar el día con una actitud positiva.

NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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