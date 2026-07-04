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No es el blanco: este es el color que hará que tu casa luzca más moderna y luminosa

Los colores inspirados en la naturaleza ganan protagonismo en el diseño de interior gracias a su sensación de paz y bienestar. Cuál es la nueva tendencia de este 2026.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Los colores que son tendencia para el living
Los colores que son tendencia para el living Foto: Pinterest
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Durante años, el blanco fue un gran protagonista de la decoración de interiores, ya que su versatilidad, capacidad de reflejar la luz y su facilidad para combinar cualquier estilo lo convirtió en el favorito para pintar las paredes del hogar. Sin embargo, las tendencias de 2026 cambiaron y ahora marcan un rumbo inspirado en la naturaleza.

Los diseñadores de todo el mundo coinciden en que los tonos verdes claros y de baja saturación comenzaron a ocupar el lugar del blanco en casas y departamentos. Lejos de los colores intensos, las nuevas paletas buscan transmitir calma, conexión con la naturaleza y una estética mucho más cálida.

Los colores que son tendencia para el living Foto: Pinterest

Entre los favoritos aparecen el verde salvia, el oliva suave y otras variantes inspiradas en el paisaje natural. Estas tonalidades no solo aportan personalidad, sino que también ayudan a que los ambientes se perciban más amplios, luminosos y acogedores.

Por qué los tonos verdes reemplazan al blanco en la decoración de interiores

La principal razón por la que el verde se convirtió en uno de los colores estrella de 2026 tiene que ver con el cambio en la forma de habitar los espacios. Después de años en los que predominó el minimalismo absoluto y las paletas completamente neutras, hoy la tendencia apunta a crear hogares que transmitan bienestar y confort.

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Además, los tonos verdes logran un equilibrio en el hogar, ya que mantienen la luminosidad característica del blanco, pero suma la calidez de la naturaleza, que atrae la sensación de paz y calidez. Por otro lado, combinan con materiales naturales como la madera, el lino, el ratán, la piedra o las fibras vegetales, muy presentes en las tendencias actuales de decoración.

Los colores que son tendencia para el living Foto: Pinterest

Otra de sus ventajas es que funcionan en prácticamente cualquier ambiente. En el living generan una atmósfera relajada; en los dormitorios favorecen el descanso; mientras que en cocinas y comedores aportan frescura sin recargar el espacio.

Tonos verdes: cuál es el color ideal para el living y cómo se combina con los muebles

El verde claro es uno de los colores más versátiles para el living porque transmite calma, aporta luminosidad y combina con una gran variedad de materiales y estilos decorativos. La clave está en elegir muebles que acompañen esa sensación de amplitud sin sobrecargar el ambiente. Estas son algunas de las mejores combinaciones:

  • Madera clara: es la opción más recomendada. Muebles de roble, paraíso o fresno crean un ambiente cálido, natural y muy actual. Una mesa ratona o un mueble para TV en madera clara resaltan el verde sin competir con él.
  • Blanco y tonos crudos: si buscás un estilo nórdico o minimalista, los sofás blancos, color marfil o beige claro combinan a la perfección con paredes verde salvia o verde menta.
  • Gris claro: un sillón gris perla o gris topo aporta un toque contemporáneo y equilibra la frescura del verde. Es una alternativa elegante y fácil de complementar con almohadones o mantas.
  • Fibras naturales: muebles o accesorios de ratán, mimbre o bambú potencian el estilo orgánico que caracteriza a los tonos verdes. Funcionan muy bien en livings luminosos.
  • Negro en pequeños detalles: mesas auxiliares, lámparas o estructuras metálicas negras generan contraste y aportan un aire moderno sin quitar protagonismo al color de las paredes.
  • Detalles en dorado o bronce: si el objetivo es un living más sofisticado, estos acabados en marcos, lámparas o mesas auxiliares aportan elegancia y combinan muy bien con verdes suaves.
Los colores que son tendencia para el living Foto: Pinterest

Lejos de desaparecer, el blanco pasa a ocupar un rol secundario en la decoración de interiores, mientras que los tonos verdes se consolidan como la gran apuesta de 2026. Gracias a su capacidad para aportar luminosidad, amplitud visual y una sensación de calma.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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