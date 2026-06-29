Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Números de la suerte de hoy lunes 29 de junio de 2026

Los números favoritos para cada signo del zodiaco, para que los tengas en mente y los apliques en cada oportunidad que tengas.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La numerología es una práctica simbólica que despierta interés cada vez que se acerca una fecha significativa. Conocé cuáles son tus números de la suerte según el signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Los números de la suerte de cada signo para este lunes 29 de junio

  • Aries: 3, 11, 27, 45, 52
  • Tauro: 6, 14, 22, 39, 48
  • Géminis: 1, 9, 18, 34, 50
  • Cáncer: 5, 13, 21, 36, 44
  • Leo: 7, 16, 25, 33, 41
  • Virgo: 2, 10, 19, 28, 47
  • Libra: 4, 12, 23, 35, 49
  • Escorpio: 8, 17, 26, 38, 46
  • Sagitario: 0, 15, 24, 37, 53
  • Capricornio: 9, 20, 29, 40, 54
  • Acuario: 11, 18, 30, 42, 55
  • Piscis: 6, 13, 31, 43, 51

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas, nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975, sumas 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego, 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Contenido Recomendado

Números de la suerte de hoy viernes 26 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy viernes 26 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy jueves 25 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy jueves 25 de junio de 2026
Números de la suerte. Foto: Unsplash

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.

SuerteNúmeros
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete: de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Florencio Varela:el nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone

En medio de tensiones políticas sin resolver, Javier Milei asistirá a la cumbre de Mercosur en Paraguay

Economía

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

ANSES julio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

ANSES cierra junio con pagos clave:quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Internacionales

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos: “Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”