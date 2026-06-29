Números de la suerte de hoy lunes 29 de junio de 2026

La numerología es una práctica simbólica que despierta interés cada vez que se acerca una fecha significativa. Conocé cuáles son tus números de la suerte según el signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.
Los números de la suerte de cada signo para este lunes 29 de junio
- Aries: 3, 11, 27, 45, 52
- Tauro: 6, 14, 22, 39, 48
- Géminis: 1, 9, 18, 34, 50
- Cáncer: 5, 13, 21, 36, 44
- Leo: 7, 16, 25, 33, 41
- Virgo: 2, 10, 19, 28, 47
- Libra: 4, 12, 23, 35, 49
- Escorpio: 8, 17, 26, 38, 46
- Sagitario: 0, 15, 24, 37, 53
- Capricornio: 9, 20, 29, 40, 54
- Acuario: 11, 18, 30, 42, 55
- Piscis: 6, 13, 31, 43, 51
Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología
La numerología convierte fechas, nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.
Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975, sumas 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego, 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.
IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.
Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología
1 = A J S
2 = B K T
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z
9 = I R
Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.
MARÍA
M = 4
A = 1
R = 9
I = 9
A = 1
Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24
LÓPEZ
L = 3
O = 6
P = 7
E = 5
Z = 8
Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29
Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.
Significado de los números simples y maestros
Significado básico de los números
- 1: liderazgo, inicio
- 2: cooperación, sensibilidad
- 3: creatividad, expresión
- 4: orden, estabilidad
- 5: cambio, libertad
- 6: amor, responsabilidad
- 7: espiritualidad, análisis
- 8: poder, éxito material
- 9: cierre de ciclos, sabiduría
Números maestros
- 11: intuición elevada
- 22: gran constructor
- 33: amor universal
Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:
Número de expresión: todas las letras del nombre completo.
Número del alma: solo vocales.
Número de personalidad: solo consonantes.