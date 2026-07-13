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Pegar papel film en las ventanas: para qué recomiendan hacerlo en invierno

Es una de las soluciones caseras más elegidas para mejorar el confort sin gastar de más. Cómo se coloca y en qué casos funciona mejor.

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Cómo funciona el papel film como aislante (Foto Gemini)
Cómo funciona el papel film como aislante (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Con la llegada del invierno, cada vez más personas buscan alternativas para mantener el calor en casa sin que eso implique un aumento en las facturas de calefacción. Entre los trucos que ganaron popularidad en los últimos años, uno de los más simples y efectivos es colocar papel film sobre las ventanas.

Aunque pueda parecer extraño, este método se utiliza en países con inviernos muy fríos porque ayuda a mejorar el aislamiento térmico de los ambientes. La clave está en crear una capa adicional de aire entre el vidrio y el interior de la vivienda, lo que reduce la pérdida de calor.

Cómo funciona el papel film como aislante

Según especialistas, una parte importante del calor se pierde por las ventanas, sobre todo si no cierran bien o tienen marcos antiguos. En esos casos, se generan pequeñas corrientes de aire frío que afectan el confort de la casa.

Paso a paso: cómo colocar el papel film en las ventanas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Al pegar una lámina de papel film bien tensada sobre el marco interior de la ventana, se forma una barrera que ayuda a reducir esas filtraciones. El aire atrapado entre el vidrio y el plástico funciona como una cámara aislante, similar al efecto del doble vidrio, aunque de manera más sencilla y económica.

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Por eso, muchas personas eligen este recurso en habitaciones donde el frío se siente con más fuerza, especialmente durante la noche.

Paso a paso: cómo colocar el papel film en las ventanas

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales:

  1. Limpiar bien el marco de la ventana para asegurar una buena adhesión.
  2. Colocar cinta adhesiva de doble faz alrededor del borde del marco.
  3. Extender el papel film o una lámina plástica transparente sobre la superficie.
  4. Presionar para fijar el material correctamente.
  5. Tensar el film para evitar arrugas y asegurar que quede bien estirado.
  6. Verificar que no queden espacios por donde pueda entrar el aire.

El objetivo es generar una cámara de aire entre el vidrio y la lámina plástica, que actúe como aislante.

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