Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Ni detergente ni vinagre: cómo dejar el horno como nuevo en 20 minutos

Limpiar el horno no es una tarea fácil, pero hay trucos para hacerlo rápido y en pocos minutos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ayuda a aflojar la suciedad más rebelde y facilita la tarea (Foto Gemini)
Ayuda a aflojar la suciedad más rebelde y facilita la tarea (Foto Gemini) Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se puede dejar el horno como nuevo en 20 minutos con una mezcla simple. El secreto está en una combinación sencilla: bicarbonato de sodio y agua caliente. Ayuda a aflojar la suciedad más rebelde y facilita la tarea, sin necesidad de productos químicos fuertes.

Cómo limpiar el horno y dejarlo como nuevo en 20 minutos con la mezcla mágica

Para aplicar este truco, hay que seguir algunos pasos muy simples:

  • Retirar las rejillas y bandejas del horno.
  • Mezclar bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta espesa.
  • Cubrir las zonas con grasa acumulada con la preparación.
  • Dejar actuar durante unos 20 minutos.
  • Retirar la suciedad con una esponja húmeda o un paño de microfibra.
  • Limpiar los restos con agua tibia.

Mientras la pasta actúa, ayuda a despegar la grasa y los residuos quemados que suelen quedar pegados en las superficies.

Limpiar el horno no es una tarea fácil (Foto Gemini) Foto: Gemini

Por qué el método se volvió tan elegido

Cada vez más personas buscan alternativas a los limpiadores tradicionales, ya que muchos productos pueden ser demasiado agresivos o dejar olores persistentes dentro del horno.

Contenido Recomendado

El truco del papel aluminio en la manija de la puerta:para qué sirve y cuándo conviene usarlo

El truco del papel aluminio en la manija de la puerta: para qué sirve y cuándo conviene usarlo

Seguro no lo sabías:el papel aluminio en el picaporte de la puerta cumple una función muy importante

Seguro no lo sabías: el papel aluminio en el picaporte de la puerta cumple una función muy importante

El bicarbonato es económico, fácil de conseguir y lo suficientemente abrasivo como para remover la suciedad sin dañar la mayoría de las superficies. Por eso, este truco se volvió uno de los favoritos para la limpieza del horno.

Consejos para evitar la acumulación de grasa

Más allá de la limpieza profunda, algunos hábitos ayudan a mantener el horno en buen estado:

  • Limpiar los derrames apenas el horno se enfríe.
  • Usar bandejas para evitar que los líquidos caigan al fondo.
  • Retirar restos de comida después de cada uso.
  • Hacer una limpieza general al menos una vez por mes.
  • Revisar las rejillas periódicamente para evitar acumulaciones difíciles de sacar.

Con una rutina de limpieza regular y algunos cuidados básicos, el horno puede mantenerse impecable.

LimpiezaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Megaproyecto ferroviario:el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires

    Megaproyecto ferroviario: el nuevo tren universitario que promete beneficiar a más de 100.000 personas en Buenos Aires

  2. Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES:el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

    Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES: el paso a paso del trámite, quiénes la necesitan y cuál es su vigencia

  3. Certificado Único de Discapacidad:los 5 derechos que garantiza el CUD en Argentina

    Certificado Único de Discapacidad: los 5 derechos que garantiza el CUD en Argentina

  4. Obras en la autopista Dellepiane:habilitan un nuevo acceso, reordenan recorridos de colectivos y eliminan peajes

    Obras en la autopista Dellepiane: habilitan un nuevo acceso, reordenan recorridos de colectivos y eliminan peajes

  5. Vacaciones de invierno 2026:cuándo terminan en CABA y Provincia de Buenos Aires y qué día vuelven las clases

    Vacaciones de invierno 2026: cuándo terminan en CABA y Provincia de Buenos Aires y qué día vuelven las clases
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso: “Estamos desendeudando el país”

De la “segunda independencia” al “Cruce de los Andes en materia económica”:las frases más resonantes de Javier Milei en cadena nacional

Mayra Mendoza:“Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”

Javier Milei reúne a 12 gobernadores en Tucumán y encabezará el Tedeum por el 9 de Julio en Buenos Aires

Economía

Cuánto dinero necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires durante junio 2026

Cuánto dinero necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires durante junio 2026

Plazo fijo en julio 2026:cuánto hay que invertir para ganar $100.000 de intereses según el banco

Alerta en la industria argentina por el suministro de gas en invierno:hay empresas que frenaron la producción hasta fin de julio

La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei:“Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

Internacionales

Trump aseguró que Irán se comunicó para llegar a un acuerdo, pero tiene dudas sobre el compromiso de Teherán

Trump aseguró que Irán se comunicó para llegar a un acuerdo, pero tiene dudas sobre el compromiso de Teherán

“Voy a rezarle mucho a Dios como lo haría mi hijo”:el desgarrador relato del papá de Lucas Gámez, el nene muerto por los sismos en Venezuela

Antioquia sueña con convertirse en la puerta espacial de Sudamérica y le hace una propuesta directa a Elon Musk

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva sobre objetivos iraníes y recrudece la tensión en el estrecho de Ormuz