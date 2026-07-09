Ni detergente ni vinagre: cómo dejar el horno como nuevo en 20 minutos

Ayuda a aflojar la suciedad más rebelde y facilita la tarea (Foto Gemini) Foto: Gemini

Se puede dejar el horno como nuevo en 20 minutos con una mezcla simple. El secreto está en una combinación sencilla: bicarbonato de sodio y agua caliente. Ayuda a aflojar la suciedad más rebelde y facilita la tarea, sin necesidad de productos químicos fuertes.

Cómo limpiar el horno y dejarlo como nuevo en 20 minutos con la mezcla mágica

Para aplicar este truco, hay que seguir algunos pasos muy simples:

Retirar las rejillas y bandejas del horno.

Mezclar bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta espesa.

Cubrir las zonas con grasa acumulada con la preparación.

Dejar actuar durante unos 20 minutos.

Retirar la suciedad con una esponja húmeda o un paño de microfibra.

Limpiar los restos con agua tibia.

Mientras la pasta actúa, ayuda a despegar la grasa y los residuos quemados que suelen quedar pegados en las superficies.

Limpiar el horno no es una tarea fácil (Foto Gemini) Foto: Gemini

Por qué el método se volvió tan elegido

Cada vez más personas buscan alternativas a los limpiadores tradicionales, ya que muchos productos pueden ser demasiado agresivos o dejar olores persistentes dentro del horno.

El bicarbonato es económico, fácil de conseguir y lo suficientemente abrasivo como para remover la suciedad sin dañar la mayoría de las superficies. Por eso, este truco se volvió uno de los favoritos para la limpieza del horno.

Consejos para evitar la acumulación de grasa

Más allá de la limpieza profunda, algunos hábitos ayudan a mantener el horno en buen estado:

Limpiar los derrames apenas el horno se enfríe.

Usar bandejas para evitar que los líquidos caigan al fondo.

Retirar restos de comida después de cada uso.

Hacer una limpieza general al menos una vez por mes.

Revisar las rejillas periódicamente para evitar acumulaciones difíciles de sacar.

Con una rutina de limpieza regular y algunos cuidados básicos, el horno puede mantenerse impecable.