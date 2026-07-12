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Los veterinarios coinciden: esto es lo que siente un perro cuando queda solo en casa por varias horas

Los especialistas advierten que la reacción de cada mascota depende de su edad, personalidad y el tiempo que pasa sin compañía.

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Mientras algunos animales se adaptan sin problemas, otros pueden sufrir aburrimiento y hasta ansiedad (Foto Gemini)
Mientras algunos animales se adaptan sin problemas, otros pueden sufrir aburrimiento y hasta ansiedad (Foto Gemini) Foto: Gemini
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En muchas casas, los perros suelen pasar varias horas del día solos porque sus dueños salen para cumplir sus responsabilidades. Si bien algunos creen que la mascota no siente esa ausencia, los veterinarios aseguran que la forma en que cada uno lo vive depende de varios factores.

Para su comportamiento, influyen factores como la edad, la personalidad, el nivel de socialización y el tiempo que permanece sin compañía. Mientras algunos animales se adaptan sin problemas, otros pueden sufrir aburrimiento y hasta ansiedad.

Cómo le afecta la soledad a cada perro

Los perros son animales sociales que, a lo largo de su evolución, desarrollaron un fuerte vínculo con otros perros y con las personas. Por eso, la soledad prolongada puede afectar más a algunos ejemplares que a otros.

Si el perro está acostumbrado a quedarse solo bastante tiempo y en un ambiente seguro, puede aprovechar ese tiempo para dormir. Por ejemplo, los adultos pueden llegar a dormir entre 12 y 14 horas al día, distribuidas en diferentes momentos.

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Pero cuando la separación les genera estrés, pueden aparecer emociones como inseguridad, inquietud o ansiedad, sobre todo si no recibieron un entrenamiento adecuado para tolerar la ausencia de sus dueños.

Utilizar abrigo en perros pequeños, cachorros, animales mayores o razas de pelo corto (Foto Gemini) Foto: Gemini

Las señales que indican que el perro no la está pasando bien

  • Ladridos o aullidos constantes.
  • Destrucción de muebles, puertas o almohadones.
  • Intentos de escapar.
  • Micción o defecación dentro de la casa, aunque ya tenga hábitos aprendidos.
  • Jadeo excesivo o nerviosismo antes de que el dueño salga.
  • Pérdida del apetito durante la ausencia.

Estas conductas no siempre significan ansiedad por separación, pero sí justifican una consulta con un veterinario o un especialista en comportamiento animal para determinar la causa.

Cuánto tiempo puede quedarse solo un perro

Los expertos aseguran que no existe un número exacto de horas que sea igual para todos los perros. Por un lado, los cachorros necesitan compañía con mucha más frecuencia porque están aprendiendo hábitos y tienen menos control de sus necesidades fisiológicas.

En el caso de perros adultos sanos, muchos pueden permanecer solos durante varias horas si están bien acostumbrados y cuentan con un ambiente enriquecido. Sin embargo, dejar a un perro solo durante períodos muy prolongados de manera habitual puede afectar su bienestar físico y emocional.

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