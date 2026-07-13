Adiós a las plagas del limonero: el remedio casero que usan los jardineros profesionales

Cómo actúa el jabón potásico y cuándo aplicarlo en el limonero (Foto Gemini) Foto: Grok

Tener un limonero en el patio, jardín o balcón puede despertar distintas plagas. ¿Y qué puede pasar? Estas afectan su crecimiento y debilitan la planta si no se actúa a tiempo.

Entre los problemas más comunes aparecen los pulgones, cochinillas, mosca blanca y algunos ácaros, que se alimentan de la savia de las hojas y los brotes nuevos.

Muchos jardineros recomiendan un remedio casero simple, económico y fácil de preparar: agua con jabón potásico.

Cómo actúa el jabón potásico y cuándo aplicarlo

El jabón potásico es efectivo contra insectos de cutícula blanda, como pulgones y mosca blanca, ya que actúa sobre su cuerpo y dificulta su supervivencia. Además, no deja residuos tóxicos en la planta, lo que lo convierte en una opción segura para el hogar.

Los jardineros coinciden sobre este cuidado del limonero (Foto Gemini) Foto: Gemini

Los especialistas aconsejan aplicar la mezcla durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, para evitar que el sol intenso dañe las hojas recién pulverizadas. La constancia es clave: en la mayoría de los casos, una sola aplicación no alcanza y conviene repetir el tratamiento durante varias semanas hasta ver mejoras.

Cómo preparar y aplicar el remedio casero para el limonero

Para preparar la solución, solo se necesita:

1 litro de agua

10 a 20 ml de jabón potásico líquido

Mezclá ambos ingredientes y colocá la preparación en un pulverizador. Aplicala sobre las hojas, ramas jóvenes y en las zonas donde veas insectos. Es importante cubrir bien el envés de las hojas, donde suelen esconderse las plagas.