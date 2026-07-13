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Adiós a las plagas del limonero: el remedio casero que usan los jardineros profesionales

Hay muchas plagas que pueden debilitar el árbol, pero hay una solución fácil de aplicar que recomiendan los jardineros.

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Cómo actúa el jabón potásico y cuándo aplicarlo en el limonero (Foto Gemini)
Cómo actúa el jabón potásico y cuándo aplicarlo en el limonero (Foto Gemini) Foto: Grok
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Tener un limonero en el patio, jardín o balcón puede despertar distintas plagas. ¿Y qué puede pasar? Estas afectan su crecimiento y debilitan la planta si no se actúa a tiempo.

Entre los problemas más comunes aparecen los pulgones, cochinillas, mosca blanca y algunos ácaros, que se alimentan de la savia de las hojas y los brotes nuevos.

Muchos jardineros recomiendan un remedio casero simple, económico y fácil de preparar: agua con jabón potásico.

Cómo actúa el jabón potásico y cuándo aplicarlo

El jabón potásico es efectivo contra insectos de cutícula blanda, como pulgones y mosca blanca, ya que actúa sobre su cuerpo y dificulta su supervivencia. Además, no deja residuos tóxicos en la planta, lo que lo convierte en una opción segura para el hogar.

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Los jardineros coinciden sobre este cuidado del limonero (Foto Gemini) Foto: Gemini

Los especialistas aconsejan aplicar la mezcla durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, para evitar que el sol intenso dañe las hojas recién pulverizadas. La constancia es clave: en la mayoría de los casos, una sola aplicación no alcanza y conviene repetir el tratamiento durante varias semanas hasta ver mejoras.

Cómo preparar y aplicar el remedio casero para el limonero

Para preparar la solución, solo se necesita:

  • 1 litro de agua
  • 10 a 20 ml de jabón potásico líquido

Mezclá ambos ingredientes y colocá la preparación en un pulverizador. Aplicala sobre las hojas, ramas jóvenes y en las zonas donde veas insectos. Es importante cubrir bien el envés de las hojas, donde suelen esconderse las plagas.

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