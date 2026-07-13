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De qué murió Sam Neill: el protagonista de Jurassic Park y figura de Peaky Blinders falleció a los 78 años

La familia del reconocido actor confirmó su fallecimiento mediante un comunicado. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria participó en más de 150 producciones y dejó una huella en el cine y la televisión con papeles memorables.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El actor tenía 78 años y falleció en Sídney, según confirmó su familia.
El actor tenía 78 años y falleció en Sídney, según confirmó su familia. Foto: Instagram / samneilltheprop.
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El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje, sus allegados informaron que el fallecimiento fue “repentino e inesperado” y solicitaron respeto por la privacidad familiar durante este momento de duelo. Además, señalaron que el actor “estuvo rodeado de su familia” y “murió con la dignidad que caracterizó toda su vida”.

Comunicado de la familia de Sam Neill sobre su fallecimiento. Foto: Instagram / samneilltheprop.

Nacido como Nigel John Dermot Neill en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, era hijo de una madre inglesa y un padre neozelandés que integraba el ejército británico. En 1954, la familia se trasladó a Nueva Zelanda, donde el futuro actor adoptó el nombre de Sam cuando tenía 12 años.

Tras iniciar estudios de Derecho, que luego describió como un año “catastrófico”, decidió orientar su carrera hacia la actuación. Dio sus primeros pasos en producciones de la Universidad de Canterbury y posteriormente se incorporó al Downstage Theatre de Wellington, donde comenzó su carrera profesional.

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De Nueva Zelanda a Hollywood

El salto a la pantalla grande llegó con Sleeping Dogs (1977), considerada la primera película neozelandesa estrenada comercialmente en Estados Unidos. Luego protagonizó My Brilliant Career (1979) y consolidó su crecimiento con títulos como Omen III (1981), Possession (1981), Evil Angels (A Cry in the Dark) (1988) y The Hunt for Red October (1990).

Sin embargo, el reconocimiento internacional definitivo llegó en 1993 gracias a dos producciones clave: The Piano, dirigida por Jane Campion y ganadora del Oscar, y Jurassic Park, de Steven Spielberg. En esta última interpretó al Dr. Alan Grant, un personaje que terminó convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de su carrera y que originalmente había sido ofrecido a Harrison Ford.

Sam Neill construyó una carrera de más de 50 años con destacadas actuaciones en cine y televisión. El intérprete alcanzó fama mundial por su papel del Dr. Alan Grant en Jurassic Park. Foto: Redes sociales.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Sam Neill participó en más de 150 producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas se destacan Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish y Peter Rabbit.

Incluso estuvo cerca de convertirse en James Bond. En 1986 realizó una prueba para suceder a Roger Moore como el famoso agente secreto, aunque finalmente el papel quedó en manos de Timothy Dalton.

Sus trabajos más recientes

En 2016 volvió a destacarse con Hunt for the Wilderpeople, película que impulsó la proyección internacional del director Taika Waititi y que más tarde derivó en pequeñas participaciones del actor en Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder.

En televisión también dejó personajes memorables. Interpretó al mayor Chester Campbell en Peaky Blinders, participó en The Tudors y The Twelve, prestó su voz para The Simpsons y Rick and Morty, y fue nominado al Globo de Oro por su trabajo como Sidney Reilly en la miniserie Reilly, Ace of Spies.

En 2023 había contado públicamente que atravesaba un tratamiento contra un tipo de linfoma. La noticia de su muerte generó conmoción entre colegas y fanáticos de todo el mundo. Foto: Alamy Stock Photo

Su lucha contra el cáncer

En 2023, Sam Neill reveló en sus memorias Did I Ever Tell You About This? que había sido diagnosticado en 2022 con un linfoma T angioinmunoblástico en etapa tres. Tras un año de quimioterapia, logró que la enfermedad entrara en remisión, aunque continuó recibiendo un tratamiento mensual durante el resto de su vida.

El actor también contó que había firmado un acuerdo con una compañía farmacéutica para acceder al medicamento sin costo si lograba superar los primeros cuatro meses de tratamiento.

Durante una entrevista concedida a The Guardian ese mismo año, habló con franqueza sobre la enfermedad y el paso del tiempo. “No tengo miedo de morir, pero me molestaría”, dijo Neill a The Guardian en 2023. “Me gustaría otra década o dos”.

FallecimientoActor / ActrizJurassic Park
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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