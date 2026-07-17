Pegar papel aluminio en las paredes: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Poner papel aluminio en las paredes (Foto Gemini) Foto: Gemini

Colocar papel aluminio en la pared puede ser la clave para descubrir problemas de humedad en el hogar antes de que se conviertan en un dolor de cabeza.

Este método es ideal para aplicar en cocinas, baños o casas antiguas, donde las filtraciones suelen aparecer sin previo aviso.

El papel aluminio actúa como una barrera que permite distinguir si la humedad es superficial o si proviene del interior de la pared.

Cómo funciona el truco del papel aluminio para detectar humedad

El procedimiento es sencillo: el papel aluminio se pega sobre la pared y, tras un tiempo, revela el origen de la humedad según dónde se formen las gotas de agua.

Si el papel permanece seco o las gotas aparecen solo del lado visible, el problema suele ser la humedad ambiental, producto de la falta de ventilación. En cambio, si las gotas se forman entre la pared y el aluminio, es señal de filtraciones internas que pueden requerir una solución más profunda.

Papel aluminio. Foto: imagen creada con IA para Canal 26.

Este truco permite anticipar daños mayores y tomar medidas a tiempo, sobre todo en ambientes propensos a la humedad.

Paso a paso: cómo aplicar el papel aluminio en la pared

Para que el método funcione correctamente, hay que seguir algunos pasos básicos:

Limpiar la zona elegida con un paño seco. Cortar un trozo de papel aluminio. Pegar los extremos con cinta adhesiva, asegurándose de sellar bien los bordes. Dejar actuar entre 24 y 48 horas. Retirar el papel y observar si hay gotas o manchas, lo que indica la presencia de humedad.

Este procedimiento no requiere herramientas especiales ni la intervención de un profesional, por lo que cualquiera puede hacerlo en casa.