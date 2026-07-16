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Havannitas, la nueva golosina premium que lanzó Havanna en Brasil: qué son y cuándo podría llegar a la Argentina

Cada unidad pesa 9 gramos, viene envuelta en papel metalizado y apunta a posicionarse como un pequeño lujo diario. La nueva colección está integrada por tres variedades: Caramelo Salgado Mar del Plata, Creme de Pistache y Goiabada ao Leite.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Havannitas, las nuevas trufas premium de Havanna que nacieron en Brasil.
Havannitas, las nuevas trufas premium de Havanna que nacieron en Brasil. Foto: Instagram @havannabr
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En un mercado donde las marcas buscan reinventar formatos clásicos para conquistar nuevos públicos, Havanna presentó una novedad que ya genera expectativa entre los fanáticos del chocolate y consumidores más atentos a las tendencias gastronómicas. Se trata de Havannitas, una nueva línea de trufas premium que debutó en Brasil y que muchos argentinos ya imaginan en las vitrinas de cafeterías y confiterías locales.

La propuesta combina el ADN histórico de la firma marplatense con sabores contemporáneos, ingredientes en auge y una presentación cuidada. Cada unidad pesa apenas 9 gramos, viene envuelta individualmente en papel metalizado y apunta a posicionarse como un pequeño lujo cotidiano: un bocado breve, pero intenso.

Havannitas: cómo son las nuevas trufas premium de Havanna

Más que una simple golosina, las Havannitas fueron concebidas como una línea que dialoga con las tendencias de consumo actuales. La marca desarrolló productos que apuestan por texturas diferenciadas, sabores gourmet y combinaciones pensadas para acompañar el crecimiento del segmento premium dentro de cafeterías y tiendas de take away.

Las Havannitas fueron concebidas como una línea que dialoga con las tendencias de consumo actuales. Foto: Instagram @havannabr

Cada trufa busca lograr equilibrio entre cobertura y relleno, ofreciendo una experiencia concentrada en pocos gramos. El formato responde a una tendencia cada vez más fuerte en la industria: productos pequeños, sofisticados y asociados a momentos de consumo rápidos, pero con una percepción de mayor calidad.

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Los tres sabores de Havannitas: pistacho, caramelo salado y goiabada

La nueva colección está integrada por tres variedades con perfiles muy diferentes. La primera es Caramelo Salgado Mar del Plata, una propuesta que rinde homenaje a la ciudad donde nació la marca. Combina una cobertura de chocolate semiamargo con un relleno suave de caramelo salado, logrando un contraste entre dulzor y notas salinas que remite a algunas de las tendencias más exitosas del mundo de la chocolatería.

La segunda variedad es Creme de Pistache, que aprovecha el auge global del pistacho en pastelerías, cafeterías de especialidad y lanzamientos gourmet. En este caso, una cobertura de chocolate blanco envuelve un relleno ultra cremoso, pensado para quienes prefieren sabores sofisticados y texturas aterciopeladas.

La nueva colección de Havannitas está integrada por tres variedades con perfiles muy diferentes. Foto: Instagram @havannabr

Por último, aparece Goiabada ao Leite, desarrollada especialmente para el mercado brasileño. La combinación une chocolate con leche y relleno de goiabada, uno de los sabores más tradicionales del país vecino. Aunque fue diseñada para el paladar local, también podría atraer a consumidores argentinos curiosos por descubrir nuevas propuestas regionales en formato premium.

¿Cuándo llegarán las Havannitas a la Argentina?

Por ahora, las Havannitas se comercializan exclusivamente en más de 200 locales y tiendas oficiales que Havanna tiene en Brasil. Esto significa que, de momento, solo quienes viajen al país vecino pueden probarlas.

Sin embargo, el interés en Argentina ya comenzó a crecer. En las redes sociales, numerosos usuarios consultan cuándo podrían desembarcar oficialmente en el país y cuáles serían las variedades elegidas para una eventual llegada al mercado local.

Las Havannitas se comercializan en más de 200 locales y tiendas oficiales que Havanna tiene en Brasil. Foto: Instagram @havannabr

Actualmente, la oferta de trufas de Havanna en Argentina incluye sabores clásicos como dulce de leche, marroc y surtidas. La incorporación de las Havannitas representaría una evolución hacia una propuesta más sofisticada, alineada con las nuevas tendencias del consumo gourmet.

Si la compañía decide ampliar la distribución regional, estas trufas podrían transformarse rápidamente en un producto habitual de confiterías, cafeterías y bares. Con sabores en tendencia, presentación premium y el respaldo de una de las marcas más reconocidas del país, tienen todos los ingredientes para convertirse en uno de los próximos éxitos entre los paladares argentinos.

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Cristian Daniel Avila
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