Para qué sirve poner bolas de papel de aluminio en el freezer: el truco para dejarlo como nuevo

Un sencillo truco con papel aluminio promete facilitar la limpieza del freezer y ayudar a combatir el congelamiento. Foto: Grok IA.

Mantener el freezer libre de hielo puede convertirse en una tarea complicada, sobre todo en los modelos que no cuentan con sistema de descongelamiento automático. Sin embargo, un truco casero que se volvió viral promete hacer más sencilla la limpieza utilizando un elemento que casi todos tienen en la cocina: el papel aluminio.

Aunque a simple vista pueda parecer una solución poco convencional, este método busca reducir la adherencia del hielo a las paredes internas del electrodoméstico. De esta manera, al momento de descongelarlo, la escarcha se desprendería con mayor facilidad, lo que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo durante la limpieza.

Colocar papel aluminio dentro del freezer es un método casero que ganó popularidad por sus posibles beneficios. Foto: Gemini IA

Por qué es efectivo meter bolas de papel de aluminio al freezer

La formación de hielo en el freezer no solo reduce el espacio disponible para almacenar alimentos, sino que también puede afectar el rendimiento del electrodoméstico. Cuando se acumulan capas de escarcha, el sistema de refrigeración necesita trabajar con mayor intensidad para conservar la temperatura adecuada, lo que puede incrementar el consumo de energía.

El truco consiste en colocar bolas o láminas de papel aluminio sobre las paredes internas del freezer, especialmente en las zonas donde suele acumularse más hielo. Según quienes recomiendan este método, el aluminio dificulta que la escarcha quede adherida directamente a la superficie, por lo que luego resulta más fácil retirarla durante el proceso de descongelamiento.

Si bien esta práctica puede simplificar la limpieza, no reemplaza el mantenimiento periódico recomendado por el fabricante ni evita por completo la formación de hielo.

Este consejo viral busca simplificar el deshielo del freezer utilizando un elemento que suele estar en cualquier cocina. Foto: Grok IA.

Paso a paso: cómo aplicar el truco del papel de aluminio

Para poner en práctica este método solo se necesita un rollo de papel aluminio.

Materiales

Papel aluminio.

Tijera (opcional).

Paso a paso

Cortar varios trozos de papel aluminio. Formar bolas medianas o utilizar directamente las láminas. Colocarlas sobre las paredes internas del freezer, especialmente en los sectores donde suele acumularse escarcha. Volver a acomodar los alimentos con normalidad. Revisar el estado del papel durante las limpiezas periódicas y reemplazarlo cuando sea necesario.

Qué beneficios tiene el papel de aluminio dentro del congelador

Entre las principales ventajas que destacan quienes utilizan este truco se encuentran:

Facilita el desprendimiento del hielo durante el deshielo.

Reduce el tiempo necesario para limpiar el freezer.

Ayuda a mantener una mejor capacidad de almacenamiento al controlar la acumulación de escarcha.

Puede favorecer un funcionamiento más eficiente del electrodoméstico al disminuir el esfuerzo del sistema de refrigeración.

El papel aluminio puede convertirse en un aliado para mantener el freezer en mejores condiciones y hacer más sencilla su limpieza. Foto: Grok IA.

Aunque se trata de un recurso económico y fácil de implementar, los especialistas recomiendan continuar realizando el mantenimiento habitual del freezer y seguir las indicaciones del fabricante para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar la vida útil del equipo.