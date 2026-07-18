Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Fixture Mundial 2026: horario y dónde ver el partido por el tercer puesto este sábado 18 de julio

La Copa del Mundo está cerca de terminar y este sábado 18 de julio nos regala el encuentro por el 3° y 4° puesto. Conocé cómo ver el partido en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España.
Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Mundial 2026 está cerca de su fin y este sábado 18 de julio se juega el encuentro por el tercer y cuarto puesto: Francia vs Inglaterra. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 18 de julio

Este sábado 18 de julio juegan Francia vs Inglaterra por el 3° y 4° puesto.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de Francia vs Inglaterra

  • Francia vs Inglaterra - 18:00hs - Miami Stadium

Dónde ver en vivo Inglaterra vs Francia

  • Inglaterra vs Argentina: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Francia e Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra quedó 1° del Grupo L con 7 puntos. En los 16avos de final le ganó 2 a 1 a RD del Congo, en octavos dejó afuera a México tras ganarle 3 a 2 y en cuartos venció 2 a 1 a Noruega. Quedó afuera en semifinales tras perder 2 a 1 con Argentina.

Por su parte, Francia quedó 1° del Grupo I con 9 puntos. En los 16avos de final le ganó 3 a 0 a Suecia, en octavos dejó afuera a Paraguay tras ganarle 1 a 0 y en cuartos venció 2 a 0 a Marruecos. Quedó afuera en semifinales tras perder 2 a 0 con España.

Contenido Recomendado

Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial 2026?

¿Cuántos goles anotó Messi en el Mundial 2026?

Los últimos equipos que quedaron terceros en Mundiales

Las últimas tres selecciones que lograron el tercer puesto en una Copa del Mundo son:

  • Mundial Qatar 2022: Croacia
  • Mundial Rusia 2018: Bélgica
  • Mundial Brasil 2014: Países Bajos

Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces y resultados

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 46 eliminados hasta ahora son:

  • Inglaterra (semifinales-jugará el 3° puesto)
  • Francia (semifinales-jugará el 3° puesto)
  • Suiza (cuartos de final)
  • Noruega (cuartos de final)
  • Bélgica (cuartos de final)
  • Marruecos (cuartos de final)
  • Canadá (octavos de final)
  • Paraguay (octavos de final)
  • Brasil (octavos de final)
  • México (octavos de final)
  • Portugal (octavos de final)
  • Estados Unidos (octavos de final)
  • Egipto (octavos de final)
  • Colomba (octavos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • República Democrática del Congo (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Australia (16avos de final)
  • Cabo Verde (16avos de final)
  • Ghana (16avos de final)
  • Corea del Sur (Fase de Grupos)
  • República Checa (Fase de Grupos)
  • Qatar (Fase de Grupos)
  • Escocia (Fase de Grupos)
  • Haití (Fase de Grupos)
  • Turquía (Fase de Grupos)
  • Curazao (Fase de Grupos)
  • Túnez (Fase de Grupos)
  • Irán (Fase de Grupos)
  • Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  • Uruguay (Fase de Grupos)
  • Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  • Irak (Fase de Grupos)
  • Jordania (Fase de Grupos)
  • Uzbekistán (Fase de Grupos)
  • Panamá (Fase de Grupos)

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección FranciaSelección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

    Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

  2. Qué pasará con el Dibu Martínez después del Mundial 2026:la confesión del arquero de la Selección Argentina que sorprendió a todos

    Qué pasará con el Dibu Martínez después del Mundial 2026: la confesión del arquero de la Selección Argentina que sorprendió a todos

  3. Ni 15 ni 30 minutos:FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

    Ni 15 ni 30 minutos: FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

  4. Mundial 2026:cuándo es el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y por qué los jugadores no quieren disputarlo

    Mundial 2026: cuándo es el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y por qué los jugadores no quieren disputarlo

  5. Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablaron en conferencia de prensa antes de la final ante España

    Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablaron en conferencia de prensa antes de la final ante España
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Plata para las cajas y obras del Procrear:el trasfondo del encuentro entre Santilli y el gobernadro de La Pampa en la Casa Rosada

Plata para las cajas y obras del Procrear: el trasfondo del encuentro entre Santilli y el gobernadro de La Pampa en la Casa Rosada

“Las Malvinas son argentinas”:la histórica postal de los jugadores de la Selección Argentina que interpeló a todos

¿Habrá feriado el lunes? La trama secreta del Gobierno posterior a la final del Mundial entre Argentina y España

La reacción en el Gobierno tras el revés en el Senado:los cambios en la estrategia legislativa que planea Milei

Economía

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Policiales

Quién es Alessio Casimirri, el exmiembro de las Brigadas Rojas por el que Nicaragua e Italia rompieron relaciones

Quién es Alessio Casimirri, el exmiembro de las Brigadas Rojas por el que Nicaragua e Italia rompieron relaciones

Un nuevo terremoto pone en jaque a Latinoamérica:qué se sabe del sismo en México de este viernes

Giro en el comercio global:el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020