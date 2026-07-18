Fixture Mundial 2026: horario y dónde ver el partido por el tercer puesto este sábado 18 de julio

Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial contra España. Foto: REUTERS

El Mundial 2026 está cerca de su fin y este sábado 18 de julio se juega el encuentro por el tercer y cuarto puesto: Francia vs Inglaterra. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 18 de julio

Este sábado 18 de julio juegan Francia vs Inglaterra por el 3° y 4° puesto.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de Francia vs Inglaterra

Francia vs Inglaterra - 18:00hs - Miami Stadium

Dónde ver en vivo Inglaterra vs Francia

Inglaterra vs Argentina: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron Francia e Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra quedó 1° del Grupo L con 7 puntos. En los 16avos de final le ganó 2 a 1 a RD del Congo, en octavos dejó afuera a México tras ganarle 3 a 2 y en cuartos venció 2 a 1 a Noruega. Quedó afuera en semifinales tras perder 2 a 1 con Argentina.

Por su parte, Francia quedó 1° del Grupo I con 9 puntos. En los 16avos de final le ganó 3 a 0 a Suecia, en octavos dejó afuera a Paraguay tras ganarle 1 a 0 y en cuartos venció 2 a 0 a Marruecos. Quedó afuera en semifinales tras perder 2 a 0 con España.

Los últimos equipos que quedaron terceros en Mundiales

Las últimas tres selecciones que lograron el tercer puesto en una Copa del Mundo son:

Mundial Qatar 2022: Croacia

Mundial Rusia 2018: Bélgica

Mundial Brasil 2014: Países Bajos

Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces y resultados

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo los 46 eliminados hasta ahora son:

Inglaterra (semifinales-jugará el 3° puesto)

Francia (semifinales-jugará el 3° puesto)

Suiza (cuartos de final)

Noruega (cuartos de final)

Bélgica (cuartos de final)

Marruecos (cuartos de final)

Canadá (octavos de final)

Paraguay (octavos de final)

Brasil (octavos de final)

México (octavos de final)

Portugal (octavos de final)

Estados Unidos (octavos de final)

Egipto (octavos de final)

Colomba (octavos de final)

Sudáfrica (16avos de final)

Japón (16avos de final)

Alemania (16avos de final)

Países Bajos (16avos de final)

Costa de Marfil (16avos de final)

Suecia (16avos de final)

Ecuador (16avos de final)

República Democrática del Congo (16avos de final)

Senegal (16avos de final)

Bosnia y Herzegovina (16avos de final)

Austria (16avos de final)

Croacia (16avos de final)

Argelia (16avos de final)

Australia (16avos de final)

Cabo Verde (16avos de final)

Ghana (16avos de final)

Corea del Sur (Fase de Grupos)

República Checa (Fase de Grupos)

Qatar (Fase de Grupos)

Escocia (Fase de Grupos)

Haití (Fase de Grupos)

Turquía (Fase de Grupos)

Curazao (Fase de Grupos)

Túnez (Fase de Grupos)

Irán (Fase de Grupos)

Nueva Zelanda (Fase de Grupos)

Uruguay (Fase de Grupos)

Arabia Saudita (Fase de Grupos)

Irak (Fase de Grupos)

Jordania (Fase de Grupos)

Uzbekistán (Fase de Grupos)

Panamá (Fase de Grupos)

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