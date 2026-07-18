Quién es el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El esloveno Slavko Vinčić fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium. Foto: EFE

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonista designado fuera del balón. La FIFA eligió al esloveno Slavko Vinčić para dirigir el duelo entre Argentina y España, que se jugará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El nombre no es desconocido para la Selección. Vinčić fue el encargado de arbitrar el debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, en la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita, un partido que quedó marcado en el camino hacia el título de aquel torneo.

El esloveno Slavko Vinčić fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium. Foto: EFE

Slavko Vinčić, un árbitro consolidado en la élite europea

Nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Vinčić es árbitro internacional desde 2010 y acumula casi dos décadas en la máxima exigencia. Su crecimiento dentro de la UEFA lo posicionó entre los colegiados más valorados del continente.

A lo largo de su carrera dirigió más de 500 partidos oficiales, con un perfil definido: riguroso, con fuerte manejo disciplinario y tendencia a intervenir con tarjetas cuando el juego se vuelve intenso. En ese período mostró más de 2000 amarillas, 69 expulsiones y sancionó 120 penales.

Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Su punto más alto llegó con la designación para la final de la Champions League 2024 en Wembley entre Real Madrid y Borussia Dortmund, lo que lo convirtió en uno de los árbitros más confiables del circuito europeo.

Su recorrido en Mundiales y torneos internacionales

El esloveno suma experiencia en grandes competiciones. En la Eurocopa 2020 dirigió tres encuentros, incluido el cruce de alto voltaje entre Italia y Bélgica por cuartos de final.

En el Mundial de Qatar 2022, además del debut argentino, tuvo otra participación en fase de grupos. Ya en la Copa del Mundo 2026, llegó a la final tras arbitrar partidos como Brasil vs. Marruecos y Ecuador vs. México.

Ese recorrido fue clave para su elección en el partido decisivo, donde estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes.

Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: FIFA

El episodio en Bosnia que marcó su carrera

Más allá de lo deportivo, Vinčić estuvo vinculado a un hecho polémico en 2020. Fue detenido en Bosnia y Herzegovina durante una redada policial que investigaba una red criminal vinculada a prostitución, drogas y armas.

El árbitro fue liberado esa misma noche sin cargos tras declarar como testigo. Siempre sostuvo que su presencia en el lugar fue circunstancial, tras aceptar una invitación a un almuerzo sin conocer el contexto real.

La Federación Eslovena respaldó su versión y no inició ningún proceso disciplinario. La justicia tampoco avanzó en su contra, lo que le permitió retomar rápidamente su carrera internacional.

Una designación que genera atención antes de la final

Con experiencia en partidos de alta presión y una trayectoria consolidada, Slavko Vinčić llega a la final entre Argentina y España como una apuesta fuerte de la FIFA para garantizar control y autoridad en el duelo que definirá al campeón del mundo. Su perfil estricto y antecedentes recientes lo convierten en una figura clave para un partido que promete intensidad y máxima tensión competitiva.