Si tu perro te mira mientras comés, no es solo por hambre: qué significa, según los expertos

¿Tu perro te mira fijo mientras comés? (Foto Gemini) Foto: Gemini

Los especialistas en comportamiento animal aseguran que la explicación de la mirada de un perro mientras comés es mucho más compleja.

Cuando te miran mientras comés, no siempre están pensando únicamente en recibir comida: muchas veces se trata de una mezcla de expectativa, aprendizaje y vínculo emocional.

Las razones por las que tu perro te observa durante la comida

Los expertos explican que los perros suelen asociar ciertos momentos del día con experiencias positivas. Si alguna vez recibieron un bocado desde la mesa, recordarán ese momento y volverán a intentarlo. Sin embargo, incluso aquellos que nunca probaron comida humana suelen quedarse cerca, atentos a lo que ocurre.

Entre los motivos más frecuentes, los especialistas destacan:

Espera de comida: muchos perros aprendieron que quedarse cerca de la mesa puede traducirse en algún premio.

Necesidad de participar: como animales sociales, buscan estar presentes cuando la familia se reúne.

Observación de rutinas: mirarte comer les permite interpretar qué está pasando y anticipar lo que vendrá después.

Búsqueda de interacción: a veces, la mirada apunta más a la persona que a la comida, esperando una caricia o atención.

Aprendizaje por repetición: si cada vez que te mira recibe alguna reacción, es probable que repita la conducta.

Perro, comida. Fuente: Unsplash

Cómo saber si tu perro solo busca contacto y no comida

No siempre la mirada de tu perro significa hambre. Hay señales que pueden ayudarte a diferenciar si solo quiere estar cerca tuyo:

Ya comió hace poco.

Se muestra relajado y tranquilo.

Mueve la cola cuando lo mirás.

Se acerca en busca de caricias.

Permanece a tu lado incluso cuando no hay comida en la mesa.

Qué recomiendan los especialistas para manejar esta conducta

Los expertos sugieren evitar darle comida desde la mesa si no querés reforzar este comportamiento. Además, es importante mantener horarios regulares de alimentación y ofrecerle suficiente estimulación física y mental durante el día.

En definitiva, cuando tu perro te observa mientras comés, puede que espere un bocado, pero muchas veces esa mirada refleja curiosidad, aprendizaje y el fuerte lazo que comparte con vos y tu familia.