Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Si tu perro te mira mientras comés, no es solo por hambre: qué significa, según los expertos

Los perros suelen mirar a sus dueños mientras comen buscando algo más que comida.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Tu perro te mira fijo mientras comés? (Foto Gemini)
¿Tu perro te mira fijo mientras comés? (Foto Gemini) Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los especialistas en comportamiento animal aseguran que la explicación de la mirada de un perro mientras comés es mucho más compleja.

Cuando te miran mientras comés, no siempre están pensando únicamente en recibir comida: muchas veces se trata de una mezcla de expectativa, aprendizaje y vínculo emocional.

Las razones por las que tu perro te observa durante la comida

Los expertos explican que los perros suelen asociar ciertos momentos del día con experiencias positivas. Si alguna vez recibieron un bocado desde la mesa, recordarán ese momento y volverán a intentarlo. Sin embargo, incluso aquellos que nunca probaron comida humana suelen quedarse cerca, atentos a lo que ocurre.

Entre los motivos más frecuentes, los especialistas destacan:

Contenido Recomendado

¿Qué significa que tu perro apoye la cabeza sobre tu pierna, según expertos en comportamiento animal?

¿Qué significa que tu perro apoye la cabeza sobre tu pierna, según expertos en comportamiento animal?

Ni el reloj, ni la vista:cómo perciben los perros el paso del tiempo y la ausencia de sus dueños, según la ciencia

Ni el reloj, ni la vista: cómo perciben los perros el paso del tiempo y la ausencia de sus dueños, según la ciencia
  • Espera de comida: muchos perros aprendieron que quedarse cerca de la mesa puede traducirse en algún premio.
  • Necesidad de participar: como animales sociales, buscan estar presentes cuando la familia se reúne.
  • Observación de rutinas: mirarte comer les permite interpretar qué está pasando y anticipar lo que vendrá después.
  • Búsqueda de interacción: a veces, la mirada apunta más a la persona que a la comida, esperando una caricia o atención.
  • Aprendizaje por repetición: si cada vez que te mira recibe alguna reacción, es probable que repita la conducta.
Perro, comida. Fuente: Unsplash
Perro, comida. Fuente: Unsplash

Cómo saber si tu perro solo busca contacto y no comida

No siempre la mirada de tu perro significa hambre. Hay señales que pueden ayudarte a diferenciar si solo quiere estar cerca tuyo:

  • Ya comió hace poco.
  • Se muestra relajado y tranquilo.
  • Mueve la cola cuando lo mirás.
  • Se acerca en busca de caricias.
  • Permanece a tu lado incluso cuando no hay comida en la mesa.

Qué recomiendan los especialistas para manejar esta conducta

Los expertos sugieren evitar darle comida desde la mesa si no querés reforzar este comportamiento. Además, es importante mantener horarios regulares de alimentación y ofrecerle suficiente estimulación física y mental durante el día.

En definitiva, cuando tu perro te observa mientras comés, puede que espere un bocado, pero muchas veces esa mirada refleja curiosidad, aprendizaje y el fuerte lazo que comparte con vos y tu familia.

PerrosMascotasEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

El Gobierno analiza decretar feriado después de la final del Mundial

Javier Milei participa del acto por los 32 años del atentado a la AMIA:homenaje, memoria y reclamo de justicia

The Guardian reavivó el debate por Malvinas y pidió que Reino Unido vuelva a negociar con Argentina

Javier Milei defendió la propiedad privada, apuntó contra el populismo y aseguró que buscará la reelección en 2027

Economía

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio: jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Los exorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:los costos de cada categoría

Internacionales

Preocupación antes de la final del Mundial 2026:el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

Preocupación antes de la final del Mundial 2026: el humo de los incendios en Canadá afecta a Nueva York

Recrudece la guerra en Medio Oriente:Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques sobre Irán

Trump impone aranceles del 25% a productos de Brasil y agrava la disputa comercial con Lula da Silva

¿China fabricó la batería del siglo?:el revolucionario invento que genera energía infinita y cabe en una moneda