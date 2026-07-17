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Cómo limpiar las hojas de la lengua de suegra para que brillen

Con algunos cuidados simples y productos naturales, es posible mantener las hojas de la Sansevieria libres de polvo y con un brillo espectacular.

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Cómo limpiar las hojas de la lengua de suegra para que brillen. (Gemini)
Cómo limpiar las hojas de la lengua de suegra para que brillen. (Gemini) Foto: Foto: Gemini
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La lengua de suegra (Sansevieria) es una de las plantas más elegidas para interiores por su resistencia y su aspecto decorativo. Sin embargo, para que sus hojas luzcan siempre verdes y brillantes, es clave realizar una limpieza regular que elimine el polvo acumulado y permita una mejor fotosíntesis.

El polvo sobre las hojas no solo opaca el color, sino que también puede bloquear la luz y dificultar el crecimiento de la planta. Por eso, existen algunos pasos sencillos y trucos caseros que ayudan a mantener la Sansevieria impecable.

Paso a paso: cómo limpiar la lengua de suegra sin dañarla

El primer paso es preparar agua tibia, preferentemente filtrada o de lluvia, para evitar un choque térmico en la planta. Es importante no usar abrillantadores químicos comerciales, ya que pueden tapar los poros de las hojas y afectar su respiración.

Con un paño de microfibra o una esponja limpia apenas humedecida, se debe sostener cada hoja desde la base para evitar que se quiebre y pasar el paño suavemente desde la base hacia la punta, limpiando ambos lados.

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Con este método la lengua de suegra se mantendrá brillante. (Foto Gemini) Foto: Gemini

Después de la limpieza, conviene pasar un paño seco para retirar el exceso de humedad, sobre todo en la base, y así prevenir la aparición de hongos. Es clave no aplicar aceites pesados como el de cocina o coco, porque atraen polvo y obstruyen la respiración de la planta.

Trucos caseros para que las hojas brillen de manera natural

Para lograr un brillo extra sin dañar la Sansevieria, hay algunos métodos caseros muy efectivos. Uno de los más usados es mezclar unas gotas de vinagre blanco en una taza de agua y limpiar las hojas con un paño humedecido en esa solución: el vinagre ayuda a eliminar manchas de cal.

Otra opción es usar cerveza. Solo basta con humedecer el paño en cerveza (dejando evaporar un poco el gas antes) y pasar suavemente por las hojas para darles un brillo natural.

También se puede utilizar la parte interna de una cáscara de banana, frotando suavemente sobre las hojas para limpiar y aportar un aspecto lustroso.

Consejos para mantener la Sansevieria siempre reluciente

La limpieza regular de la lengua de suegra no solo mejora su aspecto, sino que también favorece su salud y crecimiento. Mantener las hojas libres de polvo permite que la planta aproveche mejor la luz y realice la fotosíntesis de manera eficiente.

Con estos cuidados simples y productos naturales, la Sansevieria puede lucir siempre brillante y convertirse en la protagonista de cualquier ambiente.

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