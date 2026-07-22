Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cristian Lara, albañil: “Por un buen trabajo se debería cobrar cerca de 2.800 euros al mes”

El albañil advirtió sobre la falta de mano de obra y cuestionó la brecha salarial entre peones y oficiales en el sector de la construcción.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El albañil habló de la profesión (Foto Gemini)
El albañil habló de la profesión (Foto Gemini) Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La escasez de mano de obra en la construcción se volvió un problema serio para las empresas del sector en España. Cada vez cuesta más encontrar empleados dispuestos a trabajar como albañiles, y la situación genera demoras en las obras y un aumento de los costos, según advierten desde el gremio.

En este contexto, Cristian Lara, albañil y fundador de una empresa de reformas junto a su pareja, expuso su visión sobre el presente de la profesión y los sueldos que reciben los trabajadores. En una entrevista en el podcast “Sector Oficios”, Lara aseguró: “Los salarios de los albañiles no siempre reflejan su experiencia ni su formación”.

Cuánto se paga hoy y cuál sería el sueldo ideal para un albañil

Lara detalló que conseguir personal calificado es cada vez más difícil. “Nos ha costado mucho conseguir un paleta para tenerlo en plantilla. Ahora lo hemos logrado y, según el convenio, son 1.800 euros netos al mes. Entre las horas extra y demás, intentamos que lleguen a los 2.400 euros”, explicó sobre los sueldos actuales.

"Entre las horas extra y demás, intentamos que lleguen a los 2.400 euros", afirmó (Foto Gemini) Foto: Gemini

Sin embargo, el emprendedor fue más allá y planteó cuál debería ser, a su criterio, el salario justo para un profesional del rubro: “Ahora mismo, un profesional que te coloque azulejos bien, al que le puedas explicar el trabajo y lo deje hecho, creo que debería estar cobrando como está, o sea, 2.800 euros al mes”.

Contenido Recomendado

Matías, albañil:“Los jóvenes de entre 18 y 30 años no quieren aprender a trabajar en la construcción”

Matías, albañil: “Los jóvenes de entre 18 y 30 años no quieren aprender a trabajar en la construcción”

“Al segundo día de dejar el CV ya me llamaron 10 empresas”:la historia del albañil argentino que es furor en España

“Al segundo día de dejar el CV ya me llamaron 10 empresas”: la historia del albañil argentino que es furor en España

La brecha entre peones y oficiales y la falta de vocación

Lara también se refirió a la diferencia de ingresos entre los distintos puestos y a la dificultad para encontrar trabajadores comprometidos. “He cogido peones que pasan de todo, no tienen vocación, y que yo me parece bien, pero claro, lo que no puedo permitir es que un oficial de primera de nómina esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre 1.500, casi 1.600, 100 euros de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? El oficial lo quemas porque dice: ‘Este está cobrando 100 euros menos. El otro, el pobre, está con todo el trabajo en la espalda’”, relató.

El testimonio de Lara reavivó el debate sobre los salarios, las condiciones laborales y el prestigio de los oficios manuales en España, en un momento en que las nuevas generaciones muestran poco interés por incorporarse a estos trabajos.

AlbañilEmpleoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Economía

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio:cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:qué significa

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026:cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

Internacionales

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

Publicidad