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Ni para las plagas ni por decoración: por qué recomiendan poner papel aluminio en el tronco del limonero

Una técnica casera y económica se volvió tendencia entre los jardineros.

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Ni para las plagas ni por decoración: por qué recomiendan poner papel aluminio en el tronco del limonero.
Ni para las plagas ni por decoración: por qué recomiendan poner papel aluminio en el tronco del limonero. Foto: Foto: Gemini
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En los últimos meses, los jardineros sorprendieron con un truco para los limoneros: envolver el tronco en papel de aluminio. Aunque a simple vista parece un adorno o una trampa improvisada para insectos, este truco casero tiene una función clave para la salud del cítrico.

El limonero es uno de los árboles más elegidos para jardines y patios, tanto por el aroma de sus flores como por la frescura de sus frutos. Sin embargo, los ejemplares jóvenes o recién podados pueden quedar expuestos a daños por el sol y los cambios bruscos de temperatura. En ese contexto, el papel de aluminio se convirtió en un aliado inesperado.

Limonero. Foto: Freepik.

Para qué sirve envolver el tronco del limonero con papel de aluminio

La principal amenaza para los limoneros jóvenes o podados es la radiación solar extrema. Cuando la corteza queda al descubierto, los rayos del sol pueden provocar quemaduras que agrietan y debilitan el tronco. Esto interrumpe la circulación de nutrientes y deja la madera vulnerable a hongos y bacterias.

El papel de aluminio cumple varias funciones:

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  • Refleja la radiación solar y evita que la corteza absorba calor en exceso.
  • Mantiene la temperatura estable, protegiendo tanto del calor intenso como de las heladas.
  • Previene el agrietamiento y reduce el riesgo de enfermedades fúngicas.

Así, con un recurso simple y económico, se puede crear un “escudo protector” que ayuda al limonero a crecer fuerte y sano.

Cómo aplicar correctamente el truco del papel de aluminio

Para que el método sea efectivo y no termine perjudicando al árbol, hay que tener en cuenta algunos detalles:

  • Ubicación: el papel debe colocarse solo en la base del tronco, desde el nivel del suelo hasta unos 30 o 40 centímetros de altura.
  • Ajuste: es importante envolver el tronco de forma firme, pero sin apretar demasiado, para no dificultar el crecimiento natural.
  • Revisión: conviene controlar cada tanto que no se acumule humedad entre el papel y la corteza, ya que eso podría favorecer la aparición de hongos.

Un truco simple para limoneros más sanos todo el año

Con solo un poco de papel de aluminio, cualquier persona puede proteger su limonero de los daños del sol y los cambios de temperatura. Este método, que se transmite de generación en generación entre los amantes de la jardinería, ayuda a garantizar una producción de frutos saludable y un árbol fuerte durante todo el año.

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