El antes y después de Lionel Messi: el cambio de estilo que transformó su rostro sin que nadie lo note, según expertos

El corte de pelo y la barba de Lionel Messi fueron analizados por Barbería Lords, que destacó cómo pequeños cambios pueden modificar la percepción del rostro. Foto: Pinterest.

Durante dos décadas, Lionel Messi llevó una melena que caía a los lados y suavizaba sus rasgos. Pero ese estilo, aunque era emblemático, hacía lo contrario de lo que su estructura facial pedía. Su cráneo es largo y estrecho, su rostro ancho arriba y angosto al llegar al mentón, y su perfil convexo, con una nariz adelantada y un mentón retraído.

La cuenta especializada Barbería Lords analizó en su cuenta de Instagram (@barberialords) la evolución del estilo del futbolista y explicó por qué el actual corte de pelo y la forma de llevar la barba serían los que mejor se adaptan a la estructura de su rostro.

La barba de Messi tiene una particularidad que pocos conocen: sus tonos rojizos contrastan con su cabello castaño y generan un efecto visual distintivo. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

El informe compara el antes y el después de Messi y sostiene que durante gran parte de su carrera utilizó un peinado que no potenciaba sus facciones. En cambio, su imagen actual estaría construida a partir de pequeños detalles que buscan equilibrar las proporciones de su cabeza y su cara.

El corte de pelo de Messi que cambió su imagen

De acuerdo con el análisis, Messi tiene un cráneo alargado y un rostro con forma de triángulo invertido: más ancho en la zona superior y más estrecho en el mentón.

Por eso, el estilo que llevó durante muchos años, con el pelo largo, sin capas y cayendo a los costados, habría generado un efecto contrario al buscado. Según la explicación, ese tipo de corte sumaba más longitud visual a una cabeza que ya presenta una forma alargada y hacía que la zona inferior del rostro pareciera todavía más angosta.

El antes y después de Lionel Messi: el análisis que se volvió viral comparó sus históricos peinados con el estilo que luce actualmente. Foto: Pinterest.

El look actual, en cambio, apuesta por un corte con laterales cortos, orejas despejadas, textura en el cabello y mayor volumen en la parte frontal. Esa combinación permite generar más equilibrio entre la parte superior e inferior del rostro.

La barba de Lionel Messi tiene un detalle que pocos habían visto

Uno de los puntos más llamativos del análisis está en la barba del futbolista. Según Barbería Lords, la barba de Messi cumple una función clave porque ayuda a compensar su perfil facial.

El especialista explica que el delantero tiene un perfil convexo, con una nariz más proyectada y un mentón más corto, por lo que la distribución del vello facial permite modificar visualmente esas proporciones.

La barba de Messi tiene una particularidad que pocos conocen: sus tonos rojizos contrastan con su cabello castaño y generan un efecto visual distintivo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La barba no crece de manera uniforme: tiene mayor densidad en el mentón y en la línea de la mandíbula, mientras que la zona de los pómulos presenta menos cantidad de pelo. Esa diferencia, lejos de ser un defecto, funcionaría como una herramienta estética para darle más presencia a la mandíbula. “El objetivo del cambio fue invertir la forma: dar ancho abajo y quitar peso a los lados”, explicó el análisis.

El motivo por el que la barba de Messi es más rojiza que su pelo

Otro detalle que sorprendió a muchos usuarios fue el color de la barba del campeón del mundo. Aunque Messi tiene el cabello castaño, su barba suele mostrar tonos cobrizos o rojizos.

Según el análisis, el nuevo corte del capitán argentino busca equilibrar las proporciones de su rostro con laterales más cortos y volumen en la parte frontal. Foto: Reuters.

Según la publicación, esta diferencia tiene una explicación genética vinculada al gen MC1R, que puede hacer que algunos folículos produzcan más feomelanina, el pigmento asociado a los tonos rojizos. Por esa razón, incluso cuando Messi se tiñó el pelo de rubio platinado en 2016, su barba mantuvo esa tonalidad natural.

El análisis destaca que ese contraste entre el cabello y la barba no debería ocultarse, sino aprovecharse, ya que genera profundidad y ayuda a separar visualmente el rostro del resto de la cabeza.

La publicación concluye que la transformación estética de Messi no se explica solamente por un cambio de moda, sino por una serie de decisiones pensadas para acompañar sus rasgos naturales.

Más allá del fútbol, Lionel Messi también genera interés por su imagen: un especialista explicó por qué su barba y su corte actual potencian sus rasgos. Foto: REUTERS

“Cuando entiendes tu estructura, el corte deja de ser una apuesta”, resume el análisis. El caso volvió a demostrar que pequeños cambios en el cabello y la barba pueden modificar por completo la percepción de una persona, incluso en alguien tan reconocido mundialmente como Lionel Messi.