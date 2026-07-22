Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Decile chau a las cucarachas: la planta que las ahuyenta para siempre de tu casa

Esta planta aromática se convirtió en una aliada natural para prevenir la aparición de insectos sin recurrir a productos químicos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Decile chau a las cucarachas: la planta que las ahuyenta para siempre de tu casa. Foto: Freepik
Decile chau a las cucarachas: la planta que las ahuyenta para siempre de tu casa. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las cucarachas suelen ser una de las plagas más difíciles de eliminar en la casa. Si bien existen muchos productos químicos para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales para evitar el uso de insecticidas. En ese contexto, la menta se posicionó como una de las plantas más recomendadas por especialistas en jardinería y control de plagas.

El intenso aroma de la menta no solo resulta agradable para las personas, sino que también actúa como un repelente natural para cucarachas, hormigas y algunas especies de arañas. Su uso se popularizó como una estrategia preventiva para mantener estos insectos lejos de los ambientes del hogar.

Por qué la menta funciona como repelente de cucarachas

Las hojas de menta contienen aceites esenciales, especialmente mentol, que desprenden un perfume muy fuerte. Si bien ese aroma suele ser placentero para los humanos, para las cucarachas es irritante y las lleva a evitar las zonas donde está presente la planta.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Por eso, colocar una planta de menta en puntos estratégicos de la casa puede ayudar a desalentar la presencia de estos insectos. Es importante aclarar que la menta no elimina una infestación ya instalada, pero sí puede reducir las probabilidades de que las cucarachas ingresen al hogar.

Contenido Recomendado

Las 3 plantas aromáticas que ahuyentan a las cucarachas del jardín

Las 3 plantas aromáticas que ahuyentan a las cucarachas del jardín

La solución casera para eliminar las cucarachas:ahuyentalas para siempre con este poderoso condimento

La solución casera para eliminar las cucarachas: ahuyentalas para siempre con este poderoso condimento

Dónde conviene ubicar la menta para potenciar su efecto

Para aprovechar al máximo el poder aromático de la menta, los especialistas sugieren colocarla en los lugares por donde suelen entrar las cucarachas o donde encuentran alimento y humedad.

Algunos de los sitios más recomendados son:

  • Cerca de puertas y ventanas
  • En la cocina, siempre que reciba buena luz
  • Próxima a la pileta o debajo de una ventana
  • En balcones, patios o lavaderos
  • Cerca de rejillas o desagües

Si no es posible tener una planta, también se pueden distribuir hojas frescas o secas en estos espacios, renovándolas cada tanto para que mantengan su aroma.

Hábitos clave para prevenir la aparición de cucarachas

El uso de plantas aromáticas como la menta puede ser un buen complemento, pero la prevención depende sobre todo de mantener el hogar limpio y eliminar lo que atrae a estos insectos.

Los especialistas recomiendan:

  • Guardar los alimentos en recipientes herméticos
  • Limpiar migas y restos de comida después de cocinar
  • No dejar platos sucios durante la noche
  • Reparar pérdidas de agua y evitar la humedad
  • Vaciar el tacho de basura con frecuencia
  • Sellar grietas y aberturas por donde puedan ingresar

Sumar la menta a estos hábitos puede ayudar a mantener la casa libre de cucarachas de manera natural y sin recurrir a productos químicos.

CucarachasCasaPlantasEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Economía

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio:cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:qué significa

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026:cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

Internacionales

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

Publicidad