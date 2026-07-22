Decile chau a las cucarachas: la planta que las ahuyenta para siempre de tu casa. Foto: Freepik

Las cucarachas suelen ser una de las plagas más difíciles de eliminar en la casa. Si bien existen muchos productos químicos para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales para evitar el uso de insecticidas. En ese contexto, la menta se posicionó como una de las plantas más recomendadas por especialistas en jardinería y control de plagas.

El intenso aroma de la menta no solo resulta agradable para las personas, sino que también actúa como un repelente natural para cucarachas, hormigas y algunas especies de arañas. Su uso se popularizó como una estrategia preventiva para mantener estos insectos lejos de los ambientes del hogar.

Por qué la menta funciona como repelente de cucarachas

Las hojas de menta contienen aceites esenciales, especialmente mentol, que desprenden un perfume muy fuerte. Si bien ese aroma suele ser placentero para los humanos, para las cucarachas es irritante y las lleva a evitar las zonas donde está presente la planta.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Por eso, colocar una planta de menta en puntos estratégicos de la casa puede ayudar a desalentar la presencia de estos insectos. Es importante aclarar que la menta no elimina una infestación ya instalada, pero sí puede reducir las probabilidades de que las cucarachas ingresen al hogar.

Dónde conviene ubicar la menta para potenciar su efecto

Para aprovechar al máximo el poder aromático de la menta, los especialistas sugieren colocarla en los lugares por donde suelen entrar las cucarachas o donde encuentran alimento y humedad.

Algunos de los sitios más recomendados son:

Cerca de puertas y ventanas

En la cocina, siempre que reciba buena luz

Próxima a la pileta o debajo de una ventana

En balcones, patios o lavaderos

Cerca de rejillas o desagües

Si no es posible tener una planta, también se pueden distribuir hojas frescas o secas en estos espacios, renovándolas cada tanto para que mantengan su aroma.

Hábitos clave para prevenir la aparición de cucarachas

El uso de plantas aromáticas como la menta puede ser un buen complemento, pero la prevención depende sobre todo de mantener el hogar limpio y eliminar lo que atrae a estos insectos.

Los especialistas recomiendan:

Guardar los alimentos en recipientes herméticos

Limpiar migas y restos de comida después de cocinar

No dejar platos sucios durante la noche

Reparar pérdidas de agua y evitar la humedad

Vaciar el tacho de basura con frecuencia

Sellar grietas y aberturas por donde puedan ingresar

Sumar la menta a estos hábitos puede ayudar a mantener la casa libre de cucarachas de manera natural y sin recurrir a productos químicos.