Qué significa que la lengua de suegra florezca de un momento para otro, según el Feng Shui. (Foto Gemini) Foto: Gemini

La Sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra o espada de San Jorge, es una de las plantas con más carga simbólica para el Feng Shui. En este marco, su floración es un fenómeno poco común, pero cuando aparecen sus flores, adquiere un significado espiritual y energético muy especial.

Según la tradición china, la floración representa un estallido de energía Chi, considerada la energía vital de alta frecuencia. Por eso, que la lengua de suegra florezca de manera sorpresiva se interpreta como un anuncio de buena suerte, prosperidad económica y abundancia para quienes viven en ese espacio.

Floración de la lengua de suegra Foto: Pinterest

Además, este evento tan poco frecuente es visto como un símbolo de transformación y nuevos comienzos. La aparición de flores indica que se están superando obstáculos o bloqueos energéticos, abriendo paso a un ciclo de crecimiento personal o profesional.

Qué significa que florezca la lengua de suegra

El hecho de que la Sansevieria florezca es tan raro que, para el Feng Shui, solo ocurre cuando el ambiente ha alcanzado un alto nivel de armonía energética. La planta no solo filtra la negatividad, sino que también devuelve vibraciones de paz y bienestar al entorno.

La floración repentina se asocia con la llegada de cambios positivos y la consolidación de un espacio equilibrado. Es una señal de que el hogar está en sintonía con la energía vital y preparado para recibir nuevas oportunidades.

Cómo es la flor de la Sansevieria y dónde ubicarla

La flor de la lengua de suegra se distingue por su aroma dulce e intenso, similar al jazmín o la vainilla, que se percibe especialmente al anochecer. Su aspecto es delicado: crece en una vara vertical cubierta de pequeñas flores tubulares en tonos blancos, crema o verdosos, y suele producir gotas de néctar dulzón y pegajoso.

Para potenciar su energía, la técnica milenaria recomienda ubicar la Sansevieria en la entrada principal del hogar, para atraer la buena fortuna y repeler las energías negativas del exterior. También es ideal colocarla en la zona Este o Sureste según el Mapa Bagua, sectores vinculados a la salud, la armonía familiar y la riqueza material. Es importante elegir lugares bien iluminados, pero con luz indirecta, para que la planta siga irradiando energía positiva.