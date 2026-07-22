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La psicología dice que las parejas que perduran hasta los 70 años no son las que nunca discutieron, sino que aprendieron a distinguir entre las discusiones sobre algo real y las que simplemente reflejaban agotamiento

Estudios muestran que la clave no es evitar discusiones, sino saber cuándo un conflicto es profundo y cuándo solo refleja agotamiento cotidiano.

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La psicología dice que las parejas que perduran hasta los 70 años no son las que nunca discutieron (Foto Gemini)
La psicología dice que las parejas que perduran hasta los 70 años no son las que nunca discutieron (Foto Gemini) Foto: Gemini
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La creencia de que las parejas que permanecen unidas durante toda la vida nunca discuten es solo un mito. Según la psicología, las parejas duraderas no evitan los conflictos, sino que desarrollan la capacidad de identificar cuándo una pelea responde a un problema real y cuándo es solo producto del cansancio o el estrés diario.

Investigaciones longitudinales encabezadas por John Gottman y Robert Levenson demostraron que la estabilidad en la pareja no depende de la ausencia de discusiones, sino de la manera en que se gestionan. Gottman diferencia entre problemas “solucionables”, que pueden resolverse, y problemas “perpetuos”, que reflejan diferencias profundas y requieren manejo cotidiano más que una solución definitiva.

El contexto y la calidad del vínculo, factores clave

En adultos mayores, un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships analizó cómo los conflictos afectan el ánimo y pueden aumentar la sensación de soledad de manera momentánea. Sin embargo, la calidad general de la relación actúa como un amortiguador, reduciendo el impacto emocional de las peleas pasajeras en parejas estables.

Psicólogo - Psicología
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Una de las lecciones más frecuentes entre quienes logran sostener la relación a lo largo de los años es la humildad: aprenden a no analizar en exceso cada discusión. Muchas veces, las peleas surgen por cuestiones como el hambre, la falta de sueño o el exceso de responsabilidades. Reconocer el origen situacional de estos roces ayuda a no sobredimensionar el conflicto y a preservar la historia compartida.

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Cómo gestionan el conflicto las parejas que perduran

Las parejas que llegan juntas a los 70 años no buscan eliminar las diferencias, sino que prestan atención a la relevancia de cada conflicto. Aprender a negociar sobre temas crónicos, aceptar las diferencias y buscar acuerdos parciales ayuda a reducir la tensión diaria. Este enfoque pragmático transforma las discusiones repetidas en diálogos más saludables y fortalece la convivencia.

La psicología advierte que no todos los enfrentamientos ponen en riesgo la relación: la interpretación de cada situación es fundamental. Equipos de investigación de universidades norteamericanas sostienen que distinguir entre el estado emocional y el problema real permite elegir la mejor respuesta. Así, las parejas desarrollan resiliencia, evitan que los conflictos escalen y mantienen la confianza mutua a lo largo del tiempo.

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