Qué significa taparse la cara en los penales, según la psicología

Taparse la cara durante la tanda de penales: una explicación sobre este. Foto: Imagen Ilustrativa Canal 26

La tanda de penales en cualquier torneo de fútbol, pero sobre todo durante el Mundial se vive con extremo nerviosismo tanto dentro como fuera de la cancha. Y existe un gesto particular que todos los hinchas suelen repetir al presenciar este momento decisivo en un partido. Se trata de taparse la cara con las manos y la psicología tiene una explicación concreta sobre la razón por la cual se hace este movimiento corporal.

En líneas generales, el ademán está vinculado a cierta tensión emocional e imposibilidad de cambiar los hechos o falta de control sobre los eventos que están ocurriendo en ese momento, según expertos del periódico francés L’Équipe citados por Infobae.

Los especialistas indican que este gesto habla de una gran conjunción de emociones tales como angustia, inquietud, frustración, ansiedad o incluso una sensación de impotencia porque no se puede hacer nada más que observar la tanda de penales sin intervenir.

Los penales pueden provocar angustia y frustración. Foto: REUTERS

De hecho, muchos técnicos y jugadores suplentes eligen ni siquiera mirar la secuencia. Otros incluso abandonan el campo de juego no pudiendo soportar la jugada que suele durar de unos 10 a 15 minutos.

Qué recomienda la psicología para ver una tanda de penales

Los expertos en psicología indican que más allá de que este reflejo sea prácticamente inconsciente hacerlo incluso aumenta la angustia en ese momento. Por eso, la recomendación, en especial, para quienes representan a un equipo (es decir cuerpo técnico y jugadores suplentes) tiene que ver con observar toda la jugada, a pesar de que genere conmoción.

La recomendación de expertos tiene que ver con intentar observar la secuencia completa. Foto: Imagen Ilustrativa Canal 26

Esto ayuda a gestionar la presión y los nervios que surgen desde que comienza una tanda de penales. Además, transmite confianza a los futbolistas elegidos para patear al arco, quienes también sufren de angustia antes y durante toda la secuencia.

Tanda de penales históricas de Argentina en mundiales

Una de las tandas de penales más recordadas por los argentinos ocurrió en Brasil 2014 en un partido de semifinal que enfrentó al Seleccionado Nacional con Países Bajos. Argentina, dirigida por Alejandro Sabella, le ganó 2-0 con dos atajadas de Sergio “Chiquito” Romero, y pasó a una final tras 24 años, ya que la última había sido en Italia 1990. El triunfo argentino se repitió en la misma instancia en Qatar 2022.

Sergio Romero fue clave en la definición por penales ante Países Bajos en el Mundial 2014. Foto: NA

Argentina también se enfrentó en penales a Alemania en 2006. En aquella oportunidad, el Seleccionado, dirigido por José Pekerman, perdió contra el anfitrión 2 a 4 y fue eliminado en cuartos de final.

En tanto, en Francia 1998, Argentina fue a penales con Inglaterra. En aquella oportunidad, el equipo argentino, dirigido por Daniel Passarella, obtuvo un triunfo de 4 a 3 sobre el país europeo.