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El secreto mejor guardado de las abuelas: la verdadera función de los agujeros en los broches de la ropa

Aunque es un elemento que se usa casi todos los días, nunca nos pusimos a pensar para qué sirven los dos pequeños agujeros. Lejos de ser un detalle de diseño, tiene una función específica.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Broches de ropa
Broches de ropa Foto: Freepik
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Los broches para la ropa son uno de esos objetos cotidianos que parecen no guardar ningún misterio: solamente sirven para colgar las prendas y que se sequen con mayor facilidad. Sin embargo, hay un pequeño detalle en su diseño que suele pasar desapercibido: los dos agujeros ubicados en cada una de sus pinzas.

Durante años, muchos pensaron que este diseño solo se trataba de un recurso para reducir el plástico o ni se preguntaban para qué servía, pero sin embargo, tienen una utilidad mucho más práctica. Nuestras abuelas lo utilizan desde hace décadas y saben perfectamente que, si se usa de la forma correcta, pueden evitar marcas o deformaciones durante el secado.

Broches de ropa Foto: Freepik

Para qué sirven los dos agujeros de los broches para colgar la ropa

Los pequeños agujeros de los broches fueron diseñados para distribuir mejor la presión que ejerce la pinza sobre la tela. Gracias a esa forma, la fuerza se concentra en una superficie más amplia y uniforme, disminuyendo el riesgo de dejar marcas visibles o dañar las fibras de la ropa.

Además, estos orificios ayudan a reducir el peso del broche sin comprometer su resistencia, lo que facilita su uso diario y permite que mantenga una buena sujeción incluso cuando las prendas están húmedas.

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Otra ventaja es que favorecen una mejor ventilación alrededor del punto de contacto con la tela, contribuyendo a un secado más uniforme en determinadas prendas. Aunque parezca un detalle mínimo, este diseño responde a una función específica y no es simplemente un elemento decorativo o una decisión estética del fabricante.

Broches de ropa Foto: Freepik

Cómo usar los broches para colgar la ropa sin dejar marcas

Para evitar que la ropa quede marcada después del secado, los especialistas recomiendan colocar los broches en costuras, dobladillos o zonas reforzadas de las prendas, ya que esas partes soportan mejor la presión.

También es importante no cerrar el broche con demasiada fuerza sobre telas finas o delicadas, como lino, seda o algunas prendas deportivas, ya que podrían deformarse o presentar marcas difíciles de eliminar.

Por otro lado, otra de las recomendaciones más comunes es la de sacudir ligeramente la ropa antes de colgarla para reducir arrugas. En prendas pesadas, como toallas o jeans, conviene utilizar dos broches para evitar que el peso recaiga sobre un solo punto.

Tender horizontal clásico.
Tender horizontal clásico. Foto: Pexels

Recomendaciones para cuidar tu ropa, según el tipo de prenda

Además de utilizar correctamente los broches, pequeños hábitos pueden hacer una gran diferencia en la conservación de la ropa. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Colgar las remeras y camisas sujetándolas por la parte inferior o por las costuras laterales para evitar deformar los hombros.
  • Tender pantalones desde la cintura o por los extremos inferiores, según el espacio disponible y el tipo de tela.
  • Las prendas de lana o tejidos delicados deben secarse preferentemente en posición horizontal para que no se estiren por el peso del agua.
  • Evitar la exposición prolongada al sol en ropa de colores intensos, ya que los rayos UV pueden acelerar el desgaste y la pérdida de color.
  • Revisar periódicamente el estado de los broches y reemplazar aquellos que tengan bordes rotos o superficies ásperas que puedan enganchar o dañar las telas.

Aunque parezcan un elemento simple, los broches cumplen un papel importante en el cuidado de la ropa. Utilizarlos correctamente y aprovechar el diseño de sus agujeros permite proteger mejor las prendas, evitar marcas innecesarias y hacer que conserven su aspecto durante mucho más tiempo.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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