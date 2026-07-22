¿El agua micelar limpia de verdad?: los mitos y realidades que explican los especialistas

Cuidado de la piel, belleza, skincare. Foto: Pexels.

En los últimos años, el agua micelar se convirtió en un must-have imprescindible dentro de la rutina de skincare, ya que promete limpiar la piel, eliminar el maquillaje y remover las impurezas de una sola pasada. Y a pesar de que se encuentra entre las opciones más elegidas y recomendadas por los dermatólogos, lo cierto es que existen muchos mitos alrededor de su eficacia.

Aunque suele recomendarse para todo tipo de pieles, los especialistas coinciden en que no es un producto milagroso ni reemplaza todos los pasos del skincare. Su función principal es limpiar de forma suave gracias a las micelas, unas estructuras capaces de atraer el sebo, la suciedad y los restos de maquillaje sin alterar en exceso la barrera cutánea.

Agua micelar. Fuente: Freepik

Mitos del agua micelar: todo lo que tenés que saber antes de hacerte la rutina de piel

¿El agua micelar limpia de verdad?

Sí. El agua micelar fue diseñada para eliminar partículas de grasa, maquillaje, protector solar e impurezas que se acumulan sobre la superficie de la piel. Según explica el dermatólogo Alok Vij, de la Cleveland Clinic, las micelas funcionan como pequeños “imanes”: su parte interna atrae las sustancias grasas, mientras que la externa permanece en contacto con el agua, permitiendo retirarlas con facilidad mediante un algodón o una toalla suave.

Sin embargo, no es cierto que reemplazan al limpiador facial. De hecho, los dermatólogos explican que si la persona utiliza maquillaje de larga duración, protector solar resistente al agua o tiene la piel muy grasa, el agua micelar puede ser un excelente primer paso, pero suele recomendarse completar la limpieza con un gel o espuma facial. Esta técnica, conocida como doble limpieza, ayuda a eliminar residuos que podrían permanecer sobre la piel.

Cuáles son los mitos del agua micelar

No hace falta enjuagar el agua micelar luego de usarla

Esto es un mito, pero también depende del producto. De hecho, un estudio publicado en la revista Dermato evaluó diferentes aguas micelares disponibles en el mercado y observó que, aunque muchas se comercializan como productos “sin enjuague”, no todas ofrecen las mismas indicaciones. Los investigadores concluyeron que la decisión debe basarse en las instrucciones del fabricante y en las necesidades de cada tipo de piel.

¿Quiénes pueden usar agua micelar?

La evidencia disponible indica que es una alternativa especialmente útil para personas con piel sensible, seca o con tendencia a la irritación, ya que limpia sin resecar tanto como algunos jabones tradicionales. También puede utilizarse en pieles grasas, siempre que forme parte de una rutina adecuada para ese tipo de cutis.

Rutina skincare Foto: pexels

Los errores más comunes

Los especialistas coinciden en que los fallos más frecuentes son:

Frotar el algodón con demasiada fuerza.

Pensar que reemplaza toda la rutina de limpieza.

No retirar correctamente maquillaje resistente.

Elegir una fórmula que no corresponde al tipo de piel.

Descuidar la hidratación y el protector solar después de la limpieza.

Utilizada correctamente, el agua micelar es una herramienta eficaz para mantener la piel limpia y preparada para el resto de la rutina de skincare. Sin embargo, los dermatólogos recuerdan que su uso debe adaptarse a las necesidades de cada persona y que, por sí sola, no sustituye un tratamiento específico cuando existen afecciones cutáneas.