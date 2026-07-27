Desfile gaucho, sabores caseros y gran Pericón Nacional: llega la Fiesta del Buñuelo Artesanal con entrada gratis

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: prensa

Si estás pensando en una escapada cerca de Buenos Aires, Saladillo tiene una excusa perfecta para visitar. A solo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad celebrará su 163° aniversario con más de dos semanas de actividades y, como gran novedad, estrenará la Primera Fiesta del Buñuelo Artesanal, un evento que promete conquistar a los fanáticos de los sabores caseros.

Entre el 27 de julio y el 12 de agosto, vecinos y turistas podrán disfrutar de una agenda repleta de propuestas culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas, además de inauguraciones de obras y actividades para toda la familia.

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: prensa

El día más esperado será el 31 de julio, cuando se realice el tradicional chocolate aniversario, el acto oficial con la participación de escuelas e instituciones, homenajes a vecinos destacados, inauguraciones de obras públicas, nuevos accesos e iluminación, además de la misa por un nuevo cumpleaños de la ciudad.

Los festejos continuarán con la clásica Velada de Gala, la Cena Aniversario a beneficio del Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo (CEUS), la Fiesta Popular, la carrera “Saladillo Corre”, el Pericón Nacional, el desfile gaucho, una feria de emprendedores, espectáculos musicales y distintas actividades que mostrarán el crecimiento y la identidad del distrito.

La gran estrella: la Fiesta del Buñuelo Artesanal

Como broche de oro, el 9 de agosto, la localidad de Del Carril será sede de la Primera Fiesta del Buñuelo Artesanal, un encuentro que buscará rendir homenaje a uno de los clásicos más queridos de la cocina bonaerense.

Desde las 14 horas, el Club Social y Deportivo de Del Carril y la plaza principal recibirán a los visitantes con entrada libre y gratuita en una jornada que combinará gastronomía, música, espectáculos, emprendedores y actividades recreativas.

Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo. Foto: redes sociales.

Además, habrá un concurso para elegir el “Buñuelo más creativo”, donde los participantes podrán sorprender al jurado con recetas originales. La inscripción es gratuita y quienes deseen participar podrán solicitar el reglamento al 2344-427078.

Cómo llegar a Saladillo desde CABA

Si viajás desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Saladillo en auto, el recorrido más directo es de aproximadamente 185 km y demanda entre 2 horas y 2 horas y 30 minutos, según el tránsito:

Tomá la Autopista Riccheri. Continuá por la Autopista Ezeiza–Cañuelas. En Cañuelas, empalmá con la Ruta Nacional 205.

Seguí siempre por la RN 205, pasando por:

Cañuelas

Lobos

Roque Pérez

La misma ruta te lleva directamente a Saladillo.

En micro:

También podés viajar en ómnibus desde la Terminal de Retiro. Hay servicios directos que tardan entre 2 horas y media y 3 horas, dependiendo de la empresa y el horario.

Naturaleza, historia y pueblos con encanto

Conocida como la Capital Provincial del Helicóptero Argentino, por ser la ciudad natal del inventor Augusto Ulderico Cicaré, Saladillo también se consolidó en los últimos años como uno de los destinos favoritos para una escapada de fin de semana.

Sus edificios históricos, museos, amplios espacios verdes y la Laguna del Indio Muerto invitan a recorrer la ciudad con tranquilidad. A eso se suman sus pintorescos pueblos rurales, como Cazón, Del Carril, Álvarez de Toledo y Polvaredas, ideales para desconectar y disfrutar del paisaje bonaerense.

Saladillo. Foto: redes sociales.

Con historia, naturaleza, tradiciones y una fiesta gastronómica que debutará este año, Saladillo se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una invitación abierta: descubrir uno de los destinos emergentes más atractivos de la provincia de Buenos Aires.