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Muchos no lo saben: qué significa que la planta del dinero no deje de crecer

Los nuevos brotes tienen un significado especial, ya que además de ser una señal de que recibe los cuidados adecuados, puede atraer otras señales.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Planta del dinero
Planta del dinero Foto: Pinterest
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La planta del dinero es una especie de interior especialmente popular gracias a su facilidad de cultivo y las creencias que las rodean. Con sus características hojas redondas y su capacidad de reproducirse con facilidad, es ideal para quienes quieren sumar naturaleza a los ambientes y atraer la plata y las buenas energías.

Sin embargo, hay un detalle que genera mucha curiosidad: ¿qué significa que no pare de crecer? Esta respuesta puede darse tanto desde la jardinería como desde el Feng Shui.

Planta del dinero Foto: Pinterest

Desde el punto de vista del arte milenario oriental, la ubicación juega un papel importantísimo: el sector sureste de la vivienda está asociado con la riqueza y la prosperidad, por lo que suele ser el lugar recomendado para colocar la planta del dinero. También puede ubicarse cerca de una ventana luminosa o en espacios donde reciba buena iluminación sin exposición directa al sol.

Qué significa que la planta del dinero no pare de crecer

Desde el punto de vista de la jardinería, una planta que crece de forma constante es una planta saludable. Esto indica que cuenta con raíces fuertes, recibe la cantidad adecuada de luz, tiene un sustrato con buen drenaje y el riego es el correcto.

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Sin embargo, para el Feng Shui ese crecimiento también tiene un valor simbólico. Esta filosofía sostiene que una planta vigorosa representa la expansión de la energía positiva y está relacionada con la prosperidad, la estabilidad y la apertura de nuevos caminos.

Planta del dinero Foto: Pinterest

Por eso, muchas personas interpretan la aparición de hojas nuevas o pequeños “hijos” como un símbolo de abundancia y de buenos augurios para quienes viven en la casa. En algunas culturas incluso existe la tradición de regalar uno de esos brotes a familiares o amigos como un deseo de prosperidad, crecimiento y buena fortuna.

Para el Feng Shui, ese desarrollo constante también puede interpretarse como una invitación a recibir nuevas oportunidades y mantener el equilibrio en el hogar.

Cómo cuidar la planta del dinero para que siga creciendo

Si querés que tu planta continúe desarrollando hojas y nuevos brotes, es importante ofrecerle las condiciones adecuadas.

Planta del dinero Foto: Pinterest

Necesita un lugar con abundante luz natural, aunque siempre de manera indirecta, ya que el sol intenso puede dañar sus hojas. También conviene regarla solo cuando la parte superior del sustrato esté seca para evitar el exceso de humedad, uno de los problemas más comunes en esta especie.

Otro aspecto clave es utilizar una maceta con buen drenaje y un sustrato liviano que permita oxigenar las raíces. Durante la primavera y el verano, un aporte de fertilizante para plantas de interior puede favorecer un crecimiento más vigoroso.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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