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¿Se te muere el palo de agua?: el error más común que puede afectar la planta y frenar su crecimiento

Aunque se trata de una de las plantas de interior más resistentes, un error muy frecuente que suele repetirse puede hacer que sus hojas se pongan amarillas y que, poco a poco, se marchite.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Palo de agua, plantas, tendencia
Palo de agua, plantas, tendencia Foto: Pinterest
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El palo de agua es una de las plantas de interior más elegidas por quienes buscan decorar su casa sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo. Gracias a su resistencia, su elegante follaje y su capacidad de adaptación, se trata de una de las favoritas.

Aunque sea una planta fácil de mantener, esto no significa que esté libre de problemas. De hecho, uno de los errores más habituales que puede afectar su crecimiento e incluso generar su muerte, es el regarlas en exceso.

Palo de agua, plantas, tendencia Foto: Pinterest

Si las hojas comenzaron a ponerse cada vez más amarillas, el tronco perdió firmeza o la planta dejó de crecer, es posible que esta sea una de las causas más comunes. Y si bien no debemos dejar de regarla, hay que encontrar algunas alternativas.

¿Por qué se muere el palo de agua?

En la mayoría de los casos, el problema no está en la falta de agua, sino en el exceso. El palo de agua (Dracaena fragrans) necesita un sustrato que permanezca apenas húmedo, pero nunca completamente empapado.

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Regarlo con demasiada frecuencia provoca que las raíces permanezcan constantemente mojadas, reduciendo la cantidad de oxígeno disponible y favoreciendo la aparición de hongos y pudrición radicular. Como consecuencia, la planta comienza a debilitarse y deja de desarrollarse con normalidad.

Muchas personas interpretan las hojas caídas o amarillas como una señal de que necesita más agua. Sin embargo, suele ocurrir exactamente lo contrario: el exceso de riego impide que las raíces funcionen correctamente y termina afectando toda la planta.

Paso a paso: cómo regar correctamente el palo de agua para que crezca fuerte

Según los expertos en jardinería, la mejor manera de cuidar esta especie, es esperar a que los primeros centímetros del sustrato estén secos antes de volver a regar. En verano, por ejemplo, esto suele ocurrir cada siete o diez días, mientras que durante el invierno los riegos pueden espaciarse aún más.

También es importante utilizar una maceta con buen drenaje para evitar que el agua quede acumulada en el fondo. Si el recipiente tiene un plato debajo, conviene retirar el exceso de agua unos minutos después del riego.

Además del agua, el palo de agua necesita luz abundante pero indirecta. La exposición al sol fuerte puede quemar las hojas, mientras que los ambientes demasiado oscuros ralentizan su crecimiento.

Palo de agua, plantas, tendencia Foto: Pinterest

Las señales que indican que tu palo de agua no está bien

Detectar el problema a tiempo puede marcar la diferencia para recuperar la planta. Algunas de las señales más frecuentes son:

  • Hojas amarillas o marrones.
  • Tronco blando o con aspecto húmedo.
  • Caída de hojas sin motivo aparente.
  • Crecimiento muy lento o detenido.
  • Mal olor en la tierra, producto de la pudrición de las raíces.

Si aparecen estos síntomas, lo recomendable es suspender los riegos durante algunos días, revisar el estado de las raíces y, si es necesario, trasplantar la planta a un sustrato nuevo y con mejor drenaje.

Con un riego moderado, buena iluminación y una maceta adecuada, el palo de agua puede mantenerse sano durante muchos años y seguir siendo una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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