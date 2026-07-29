Día de la Pachamama: cómo sahumar correctamente para atraer buenas energías el 1 de agosto

Cómo sahumar correctamente la casa el 1 de agosto Foto: Pinterest

Cada 1 de agosto, miles de personas en Argentina, Perú y Bolivia honran a la Pachamama, considerada la Madre Tierra en la cosmovisión andina. Y durante esta fecha, se realizan diferentes ceremonias para agradecer por el alimento, la salud y para preparar el hogar para recibir la prosperidad, la armonía y el bienestar.

Entre tantos rituales, uno de los más populares es el del sahumado del hogar, una tradición ancestral que, según distintas creencias, ayuda a liberar las energías negativas rápidamente para renovar el espíritu aventurero en el mes de agosto. En la tradición andina, el sahumado consiste en quemar hierbas, resinas o maderas aromáticas para que el humo pase por cada ambiente.

Cómo sahumar correctamente la casa el 1 de agosto Foto: Pinterest

Los ingredientes más utilizados son:

Romero.

Ruda.

Lavanda.

Salvia.

Laurel.

Incienso natural.

Copal.

Palo santo (cuando proviene de fuentes sostenibles y autorizadas).

Muchas personas también incorporan pétalos de flores secas, cáscaras de cítricos deshidratadas o hojas de eucalipto para aportar un aroma más intenso.

Para realizar el ritual se recomienda utilizar un sahumador de barro, una vasija resistente al calor o un recipiente metálico con carbón vegetal encendido. Sobre las brasas se colocan las hierbas elegidas hasta que comiencen a desprender humo.

Cómo sahumar correctamente la casa el 1 de agosto Foto: Pinterest

Cómo sahumar la casa paso a paso

Antes de comenzar, es aconsejable ordenar los ambientes y abrir puertas y ventanas para facilitar la circulación del aire. Luego, el ritual suele realizarse de la siguiente manera:

Encender el carbón o el sahumerio.

Colocar las hierbas sobre las brasas.

Recorrer lentamente cada ambiente con el humo.

Prestar especial atención a las esquinas, puertas y ventanas.

Mientras se sahúma, muchas personas expresan palabras de agradecimiento o formulan deseos para el nuevo ciclo.

Al finalizar, dejar que el humo salga por las ventanas abiertas.

Según la tradición, el recorrido suele comenzar desde la puerta principal y avanzar en el sentido de las agujas del reloj, aunque este detalle puede variar según las costumbres de cada familia.

Cómo sahumar correctamente la casa el 1 de agosto Foto: Pinterest

Qué significa el ritual del sahumado el 1 de agosto

En la cosmovisión andina, el humo simboliza la purificación y la conexión entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. Por eso, el sahumado no solo busca limpiar el hogar de las llamadas “malas energías”, sino también crear un espacio de armonía para afrontar un nuevo período con esperanza y gratitud.

Esta ceremonia suele acompañarse de otras prácticas tradicionales del Día de la Pachamama, como realizar una ofrenda a la tierra con alimentos o bebidas, compartir una comida en familia o beber caña con ruda en ayunas, una costumbre muy arraigada en distintas provincias argentinas.