A 150 km de CABA: el refugio natural que enamora a pescadores, aventureros y amantes de los paisajes salvajes

Bahía de Samborombón Foto: larutanatural.gob.ar

A poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Bahía Samborombón aparece como uno de esos lugares que sorprenden por su cercanía y, al mismo tiempo, por la sensación de estar muy lejos de la rutina urbana. Ubicada en la costa bonaerense, entre Punta Piedras y el Cabo San Antonio, esta extensa zona del estuario del Río de la Plata ofrece una combinación difícil de igualar: pesca deportiva, humedales, fauna silvestre y paisajes abiertos.

Aunque para muchos visitantes el principal imán es la caña, el reel y la expectativa de una buena captura, la bahía tiene un valor que va mucho más allá de la pesca. Sus ambientes naturales forman parte de un sistema de humedales reconocido por su importancia ecológica, con bañados, pantanos salobres y cangrejales que funcionan como refugio para aves, mamíferos y especies amenazadas.

Pejerrey en invierno: el gran protagonista de la temporada

Durante los meses fríos, el pejerrey se vuelve la especie más buscada por quienes llegan a la zona con ganas de disfrutar una jornada al aire libre. Las condiciones suelen mejorar en días calmos, con poco viento y sin lluvia, cuando el agua permite trabajar mejor las líneas tanto desde la costa como desde embarcaciones.

Bahía de Samborombón Foto: larutanatural.gob.ar

Uno de los puntos más mencionados por los pescadores es el área de Cerro de la Gloria, cerca de la desembocadura del río 15, desde donde suelen partir embarcaciones hacia sectores con buenas chances de pique. Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, también existen alternativas costeras que permiten pasar el día sin necesidad de embarcarse.

La clave está en planificar la salida: revisar el clima, consultar el estado del viento, preparar el equipo adecuado y tener en cuenta que la pesca en ambientes naturales requiere paciencia. En Bahía Samborombón, parte del atractivo está justamente en eso: bajar un cambio, mirar el horizonte y esperar el momento justo.

La corvina negra, el desafío que todos sueñan con encontrar

Si el pejerrey domina la escena invernal, la corvina negra ocupa otro lugar en el imaginario pescador: el de la captura difícil, poderosa y memorable. Esta especie es una de las más codiciadas por su tamaño y por la exigencia que representa encontrarla. Aunque hoy aparece con menor frecuencia que en otras épocas, sigue siendo uno de los grandes objetivos para quienes conocen la zona.

Bahía de Samborombón Foto: larutanatural.gob.ar

Para aumentar las posibilidades, muchos pescadores utilizan cangrejo como carnada, una elección habitual en este tipo de ambiente costero. Además, la bahía permite encontrar otras especies como corvina rubia, bagre, pescadilla, lisa, lenguado, borriqueta y saraca, lo que convierte a la zona en un destino atractivo durante buena parte del año.

Un humedal clave para la biodiversidad bonaerense

Lo que vuelve especial a Bahía Samborombón no es solo su rendimiento pesquero. El área está reconocida como Sitio Ramsar desde el 24 de enero de 1997, una designación internacional que destaca la importancia de sus humedales. Además, se extiende sobre una superficie de 243.965 hectáreas, según información oficial sobre sitios Ramsar de Argentina.

Estos ambientes cumplen funciones esenciales: ayudan a regular inundaciones, retienen sedimentos, purifican el agua y sostienen una enorme diversidad de vida silvestre. También son un refugio clave para aves migratorias y para especies emblemáticas como el venado de las pampas, considerado monumento natural y en serio riesgo de extinción.

Para los fanáticos del turismo de naturaleza, esto suma un atractivo enorme. No se trata solo de ir a pescar: es la posibilidad de recorrer un paisaje donde conviven pastizales, estepas salobres, cangrejales y aves que hacen escala en sus rutas migratorias.

Qué tener en cuenta antes de organizar la escapada

Quienes quieran visitar Bahía Samborombón para pescar deben saber que es posible hacerlo desde la costa o embarcado, según la experiencia, el equipo y el tipo de salida que se busque. Sin embargo, hay un requisito fundamental: contar con la licencia de pesca deportiva correspondiente de la Provincia de Buenos Aires.

También conviene llevar abrigo, protector solar, agua, repelente, calzado cómodo y bolsas para retirar residuos. En zonas de humedales, el cuidado del ambiente es parte central de la experiencia. La recomendación es respetar las áreas protegidas, evitar ingresar a sectores no habilitados y consultar siempre con guías o prestadores locales antes de embarcarse.

Por qué Bahía Samborombón es ideal para una escapada corta desde CABA

La gran ventaja de este destino es que permite vivir una experiencia de naturaleza intensa sin hacer un viaje largo. En pocas horas desde la Ciudad de Buenos Aires, el paisaje cambia por completo: desaparece el ruido urbano y aparecen el agua, el viento, las aves y una costa amplia que invita a quedarse mirando.

Por eso, Bahía Samborombón se consolida como una opción perfecta para una escapada de fin de semana, tanto para pescadores experimentados como para quienes simplemente buscan aire libre, silencio y contacto con uno de los humedales más valiosos de la provincia. Entre el pique del pejerrey, el sueño de la corvina negra y la riqueza natural del entorno, este rincón bonaerense demuestra que no hace falta ir demasiado lejos para encontrar un verdadero paraíso natural.