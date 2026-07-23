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Ritual de canela para el 8 de agosto: cómo atraer fortuna y buenos deseos en tu hogar, según el Feng Shui

La filosofía milenaria considera esta fecha como potencial para manifestar abundancia. Cómo realizar el ritual paso a paso y cuál es su significado.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Ritual de canela para el 8 de agosto
Ritual de canela para el 8 de agosto
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El Feng Shui, la filosofía china que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar y la circulación de energía, propone distintos rituales a lo largo del año. Uno de los más esperados tiene lugar el 8 de agosto, una fecha considerada especialmente favorable para atraer la prosperidad, el éxito y las buenas oportunidades.

La elección de este día en el calendario no es casual, ya que según la numerología china, el 8 está asociado con la abundancia, la riqueza y el crecimiento económico. Por ese motivo, el octavo día del octavo mes es visto como un momento ideal para realizar prácticas simbólicas destinadas a abrir el camino hacia nuevas oportunidades.

Canela. Foto Unsplash.
Ritual de canela

Entre los rituales más difundidos se encuentra el de la canela, una especia que, según el Feng Shui y otras tradiciones espirituales, se relaciona con la protección, la buena suerte y la atracción de energías positivas.

Ritual de canela para el 8 de agosto: paso a paso para atraer la fortuna y los buenos deseos en tu hogar

Para realizar este sencillo ritual solo necesitás canela en polvo y una intención clara sobre aquello que querés atraer a tu vida, ya sea prosperidad económica, armonía familiar, éxito laboral o nuevas oportunidades.

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El primer paso consiste en limpiar el ingreso de la vivienda para favorecer la circulación de las buenas energías. Luego, colocá una pequeña cantidad de canela en polvo en la palma de una de tus manos y acercate a la puerta principal de la casa.

Canela. Foto Unsplash.
Ritual de canela

Antes de soplar la canela hacia el interior del hogar, muchas personas realizan una breve afirmación o visualización relacionada con sus deseos. La intención es concentrarse en aquello que se quiere manifestar y hacerlo con una actitud positiva.

Después, soplá suavemente la canela desde el umbral hacia adentro de la vivienda, permitiendo que el polvo se distribuya cerca de la entrada. Según esta tradición, ese gesto simboliza el ingreso de la abundancia y las buenas oportunidades al hogar.

Una vez realizado el ritual, se recomienda dejar la canela en el piso durante al menos 24 horas antes de barrerla, para permitir que su energía actúe simbólicamente.

Canela; alimento. Foto: Freepik.
Canela

¿Por qué el ritual de canela se hace el 8 de agosto?

El Feng Shui considera que el 8 de agosto (8/8) representa uno de los momentos energéticos más importantes del año debido al simbolismo del número ocho dentro de la cultura china.

Este número está relacionado con la prosperidad, el crecimiento, el éxito y la estabilidad financiera. Por eso, muchas personas aprovechan esta fecha para realizar rituales de intención, ordenar sus espacios, renovar energías y establecer nuevos objetivos personales y económicos.

Feng ShuiRitualesEnergía
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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