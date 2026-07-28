La planta que atrae mariposas al jardín y florece durante gran parte del año. Foto: Foto: Gemini

Las plantas en el jardín o balcón pueden convertirlos en un oasis natural. Entre las especies ornamentales preferidas por los amantes de la jardinería, está la Lantana, que se destaca por su capacidad de florecer casi todo el año y atraer mariposas y polinizadores.

Este arbusto es uno de los favoritos de los paisajistas, no solo por su resistencia, sino también por el espectáculo de colores que ofrece. Sus flores, agrupadas en ramilletes, cambian de tonalidad a medida que maduran: en una misma planta pueden convivir tonos amarillos, naranjas, rosas, rojos y violetas.

Por qué la Lantana es ideal para el hogar

La Lantana es mucho más que una planta vistosa. Su prolongada floración la convierte en una opción perfecta para quienes buscan color y vida durante todo el año. Además, su abundante néctar y fragancia la transforman en un verdadero imán para mariposas y abejas, promoviendo la biodiversidad y animando cualquier espacio exterior.

Lantana; plantas; jardín Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Otra de sus grandes ventajas es la rusticidad: soporta el sol pleno, tolera períodos de sequía y resiste variaciones de temperatura sin perder su atractivo. Por eso, es una aliada infalible tanto para jardines como para balcones y terrazas.

Cuidados básicos para una Lantana siempre impecable

A pesar de su aspecto exuberante, la Lantana requiere muy poco mantenimiento. Necesita pleno sol para florecer en abundancia y un riego moderado: una vez establecida, soporta bien la falta de agua, aunque es clave evitar el exceso de humedad en las raíces.

Se adapta a cualquier tipo de sustrato, siempre que tenga buen drenaje. La poda, recomendada a principios de primavera, ayuda a controlar el tamaño, estimular nuevos brotes y mantener la forma compacta del arbusto.

Un dato clave antes de elegirla

Si bien la Lantana es ideal para quienes buscan una planta resistente y de bajo mantenimiento, es importante tener en cuenta que sus hojas y frutos pueden resultar tóxicos si son ingeridos por mascotas o niños pequeños. Por eso, conviene ubicarla en lugares fuera de su alcance.