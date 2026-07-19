Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Los veterinarios coinciden: qué significa que tu perro lleve un juguete cuando llegás a casa

Los especialistas aseguran que esta costumbre es una señal positiva y revela el vínculo especial que el animal tiene con su familia.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué significa que tu perro lleve un juguete cuando llegás a casa (Foto Gemini)
Qué significa que tu perro lleve un juguete cuando llegás a casa (Foto Gemini) Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Veterinarios y expertos en comportamiento animal explicaron que este el gesto de los perros de recibir a los dueños con un juguete tiene varios significados y está cargado de emociones.

Cuando buscan un juguete apenas escuchan que su dueño llegó, suelen estar enviando un mensaje positivo que tiene que ver con la emoción, el juego y el vínculo que mantienen con su familia.

Según los especialistas, este comportamiento es más frecuente en perros sociables, juguetones y muy apegados a sus dueños.

Las razones detrás de este gesto: bienvenida, juego y apego

Muchos veterinarios coinciden en que llevar un juguete es una forma de saludo. Para algunos perros, mostrar un objeto que consideran valioso es una señal de confianza y afecto hacia quienes conviven con ellos.

Contenido Recomendado

Los veterinarios coinciden:el motivo por el que tu perro te sigue al baño y qué significa realmente

Los veterinarios coinciden: el motivo por el que tu perro te sigue al baño y qué significa realmente

Si tu perro te mira mientras comés, no es solo por hambre:qué significa, según los expertos

Si tu perro te mira mientras comés, no es solo por hambre: qué significa, según los expertos

La llegada de una persona querida suele generar una gran excitación emocional. Tomar un juguete ayuda al perro a canalizar esa energía y controlar mejor la emoción del momento.

En otros casos, el mensaje es directo: el perro quiere invitarte a jugar. Por eso, después de mostrar el juguete, muchos empiezan a mover la cola, correr o intentar iniciar una actividad compartida.

¿Qué significa que nuestro perro nos traiga su juguete preferido? Foto: Unsplash.

También puede tratarse de un comportamiento aprendido. Si en el pasado recibir a alguien con un juguete generó una reacción positiva, el perro probablemente repita la conducta para obtener atención, caricias o momentos agradables.

Algunos especialistas suman que este gesto puede estar relacionado con el apego. El juguete funciona como un “objeto de transición” que acompaña ese momento de alegría y refuerza el vínculo afectivo.

Qué hacer si tu perro te recibe con un juguete

La próxima vez que tu perro aparezca en la puerta con su juguete favorito, no necesariamente está pidiendo comida ni atención inmediata. Simplemente, está expresando a su manera que está feliz de verte y que quiere compartir ese momento con vos.

PerrosVeterinariosEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados:cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

Marcha de la CGT con las dos CTA, UTEP y jubilados: cuándo será la protesta contra el gobierno de Javier Milei

El Gobierno retiró las piedras que homenajean a las víctimas del COVID-19 en Plaza de Mayo ante la final del Mundial entre Argentina y España

Cambios en el Gobierno:Santilli define su propio equipo y se confirma la salida de Darío Geuna, secretario de Ciencia y Tecnología

Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso del HMS Medway cerca de las Islas Malvinas y presentó una contranota diplomática

Economía

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra:cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Una reconocida fábrica de alfajores argentina quedó al borde de la quiebra: cayó más de 30% en ventas y entró en concurso preventivo

Importante cambio de las jubilaciones a partir del 10 de agosto

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Internacionales

Histórico acuerdo aéreo entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay:avanzan hacia un “Cielo Único” al estilo europeo

Histórico acuerdo aéreo entre Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: avanzan hacia un “Cielo Único” al estilo europeo

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro:la Justicia de Brasil endureció la prisión domiciliaria del expresidente

España da un paso clave para revolucionar Europa:su caza supersónico ya se prepara para su primer vuelo

La guerra con Irán golpea al Pentágono:advierten que EE.UU. podría tardar años en recuperar sus misiles