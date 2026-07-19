Los veterinarios coinciden: qué significa que tu perro lleve un juguete cuando llegás a casa

Qué significa que tu perro lleve un juguete cuando llegás a casa (Foto Gemini) Foto: Gemini

Veterinarios y expertos en comportamiento animal explicaron que este el gesto de los perros de recibir a los dueños con un juguete tiene varios significados y está cargado de emociones.

Cuando buscan un juguete apenas escuchan que su dueño llegó, suelen estar enviando un mensaje positivo que tiene que ver con la emoción, el juego y el vínculo que mantienen con su familia.

Según los especialistas, este comportamiento es más frecuente en perros sociables, juguetones y muy apegados a sus dueños.

Las razones detrás de este gesto: bienvenida, juego y apego

Muchos veterinarios coinciden en que llevar un juguete es una forma de saludo. Para algunos perros, mostrar un objeto que consideran valioso es una señal de confianza y afecto hacia quienes conviven con ellos.

La llegada de una persona querida suele generar una gran excitación emocional. Tomar un juguete ayuda al perro a canalizar esa energía y controlar mejor la emoción del momento.

En otros casos, el mensaje es directo: el perro quiere invitarte a jugar. Por eso, después de mostrar el juguete, muchos empiezan a mover la cola, correr o intentar iniciar una actividad compartida.

¿Qué significa que nuestro perro nos traiga su juguete preferido? Foto: Unsplash.

También puede tratarse de un comportamiento aprendido. Si en el pasado recibir a alguien con un juguete generó una reacción positiva, el perro probablemente repita la conducta para obtener atención, caricias o momentos agradables.

Algunos especialistas suman que este gesto puede estar relacionado con el apego. El juguete funciona como un “objeto de transición” que acompaña ese momento de alegría y refuerza el vínculo afectivo.

Qué hacer si tu perro te recibe con un juguete

La próxima vez que tu perro aparezca en la puerta con su juguete favorito, no necesariamente está pidiendo comida ni atención inmediata. Simplemente, está expresando a su manera que está feliz de verte y que quiere compartir ese momento con vos.