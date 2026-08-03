Por qué recomiendan poner una bola de papel aluminio en el freezer y para qué sirve. Foto: Foto: Gemini

El clásico problema de la escarcha en el freezer tiene una solución sencilla y económica: colocar bolas de papel aluminio en el interior del congelador. Este truco, cada vez más popular en los hogares, apunta a mejorar el rendimiento del electrodoméstico y a facilitar el mantenimiento diario.

La técnica consiste en ubicar entre cuatro y seis bolas de papel aluminio, del tamaño de una nuez o una pelota de ping pong, en las zonas donde suele acumularse más hielo. El objetivo es lograr una temperatura más uniforme y evitar que la humedad se transforme en capas gruesas de escarcha.

Por qué funciona el truco del papel aluminio en el freezer

El secreto está en la alta conductividad térmica del aluminio. Este material es capaz de absorber y distribuir el frío de manera rápida y pareja, actuando como un acumulador térmico secundario dentro del freezer.

El papel aluminio es ideal para usar en el freezer. Foto: Gemini IA

Cuando el aire húmedo entra al abrir la puerta, el aluminio ayuda a dispersar la humedad y a reducir los cambios bruscos de temperatura. Así, se minimiza la condensación y la formación de hielo en las paredes del congelador.

Además, al evitar que se forme una capa gruesa de escarcha, el freezer no necesita trabajar de más para mantener la temperatura, lo que se traduce en menor consumo de energía y un funcionamiento más eficiente.

Beneficios de usar bolas de aluminio en el congelador

Entre las ventajas principales de este truco se destacan:

Menos acumulación de hielo: reduce la necesidad de descongelar el freezer con frecuencia.

Ahorro de energía: al no tener que vencer el aislamiento del hielo, el compresor trabaja menos y consume menos electricidad.

Mayor vida útil del electrodoméstico: menos esfuerzo para el motor significa menos desgaste.

Mejor conservación de los alimentos: ayuda a prevenir la “quemadura por congelación” y mantiene la temperatura estable.

Cómo colocar las bolas de aluminio en el freezer paso a paso

Para aplicar este truco, lo ideal es descongelar y limpiar el freezer si ya tiene mucha escarcha acumulada. Luego, cortá tiras de papel aluminio y formá entre cuatro y seis bolas bien compactas.

Ubicalas en las esquinas, en la parte posterior y en los estantes donde suele formarse más hielo. Es importante no tapar las salidas de aire, especialmente si el freezer es No Frost, y mantener las bolas limpias: si se ensucian con alimentos, conviene reemplazarlas.

Se recomienda cambiar las bolas de aluminio cada dos o tres meses o cuando pierdan firmeza, para asegurar que sigan cumpliendo su función.