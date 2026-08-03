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Ni perfume ni lavandina: el sencillo truco para que el tacho de basura no tenga mal olor

Con solo tres ingredientes, este método infalible ayuda a neutralizar los malos olores del cesto de residuos y mantiene un aroma fresco durante más tiempo. Paso a paso, cómo prepararlo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Con agua, limón y bicarbonato se pueden preparar cubitos que ayudan a neutralizar los olores del tacho de basura.
Con agua, limón y bicarbonato se pueden preparar cubitos que ayudan a neutralizar los olores del tacho de basura. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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El tacho de basura es uno de los lugares donde más rápido se acumulan los malos olores dentro de la casa. Aunque se vacíe con frecuencia, los restos de comida y la humedad pueden impregnar el plástico, generando un aroma desagradable que muchas veces persiste incluso después de lavarlo.

En redes sociales y entre los aficionados a la limpieza del hogar comenzó a popularizarse un truco tan simple como efectivo: preparar cubitos de hielo con ingredientes que probablemente ya tengas en la cocina. Además de ayudar a neutralizar los olores, este método requiere apenas unos minutos de preparación y puede incorporarse fácilmente a la rutina semanal de limpieza.

Este sencillo truco casero se volvió popular por su practicidad y bajo costo. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Cómo hacer los cubitos que ayudan a eliminar el mal olor del tacho de basura

Para preparar este truco casero solo necesitás:

  • Agua.
  • El jugo de medio limón o unas rodajas de limón.
  • Una cucharadita de bicarbonato de sodio.

A continuación, mezclar los ingredientes y volcar la preparación en una cubetera. Una vez que los cubitos estén congelados, guardarlos en una bolsa o recipiente dentro del freezer.

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Cada vez que vacíes el tacho de basura y coloques una bolsa nueva, dejar uno o dos cubitos en el fondo del recipiente. A medida que se derriten, ayudan a neutralizar los olores que puedan quedar adheridos al plástico y dejan una sensación de mayor frescura.

El bicarbonato absorbe olores, mientras que el limón aporta un aroma fresco al recipiente. Foto: Unsplash.

¿Por qué funciona este truco de limpieza?

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber y neutralizar olores, por lo que suele utilizarse también en heladeras, zapatillas y otros espacios cerrados.

Por su parte, el limón aporta un aroma fresco y agradable, además de contener ácido cítrico, que contribuye a desprender residuos superficiales que pueden quedar adheridos al tacho.

El hielo cumple una función práctica: libera los ingredientes de manera gradual mientras se derrite, lo que permite que actúen durante más tiempo y evita tener que aplicar la mezcla directamente en el recipiente.

Con pocos minutos de preparación y la combinación de estos ingredientes, este truco puede convertirse en un aliado para mantener la cocina con mejor aroma. Foto: Freepik

Otros consejos para evitar que el tacho de basura tenga mal olor

Si bien este truco puede ser un gran aliado, los especialistas en limpieza recomiendan acompañarlo con algunos hábitos que ayudan a mantener el cesto en mejores condiciones:

  • Lavar el interior del tacho al menos una vez por semana con agua caliente y detergente.
  • Secarlo completamente antes de colocar una bolsa nueva para evitar la acumulación de humedad.
  • Desechar los restos de comida en bolsas bien cerradas, especialmente durante los meses de calor.
  • Cambiar la bolsa antes de que esté completamente llena, ya que los residuos orgánicos generan olores con rapidez.
  • Espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato en el fondo del tacho cada algunos días para reforzar la absorción de olores.

Con este sencillo método y una rutina de limpieza básica, es posible mantener el tacho de basura libre de malos olores sin recurrir a desodorantes comerciales ni productos costosos.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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