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Ni cemento ni acero: la tecnología que permite construir casas sustentables en 8 días y es tendencia en 2026

El sistema TECLA, desarrollado en Italia, permite levantar viviendas ecológicas sin cemento ni acero, reduciendo costos y el impacto ambiental.

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El sistema TECLA, desarrollado en Italia, permite levantar viviendas ecológicas sin cemento ni acero.
El sistema TECLA, desarrollado en Italia, permite levantar viviendas ecológicas sin cemento ni acero. Foto: Gemini
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La industria de la construcción vivió una transformación profunda en 2026 con la llegada de nuevas tecnologías que buscan acelerar los tiempos de obra y reducir el impacto ambiental. Entre las alternativas más innovadoras, se destacó un sistema que permite construir viviendas en apenas ocho días, sin necesidad de cemento ni acero.

El método, conocido como TECLA, fue desarrollado en Italia y se basa en el uso de tierra extraída del propio terreno, combinada con impresión 3D. De esta manera, se logra levantar estructuras habitables de aspecto futurista, con formas curvas y orgánicas que aprovechan al máximo los recursos naturales disponibles.

Cómo funciona la construcción con tierra y tecnología 3D

El corazón de esta innovación es una impresora de gran tamaño que deposita la tierra capa por capa, siguiendo un diseño previamente programado. El resultado son viviendas con un diseño único, que no solo llaman la atención por su estética, sino también por su eficiencia en el uso de materiales.

El resultado son viviendas con un diseño único. Foto: Gemini

Al utilizar la tierra del lugar, se elimina la necesidad de transportar materiales desde largas distancias, lo que reduce tanto los costos como la huella ambiental de la obra. Además, el sistema automatizado permite emplear solo la cantidad justa de material para cada parte de la casa, minimizando los desperdicios y optimizando los recursos.

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Ventajas: rapidez, eficiencia y menor consumo energético

Uno de los puntos más destacados de este sistema es la velocidad de ejecución. Gracias al proceso automatizado, gran parte de la estructura puede construirse de manera continua, lo que acorta los plazos de trabajo y permite entregar viviendas listas en poco más de una semana.

Las formas curvas y orgánicas de estas casas no son solo una cuestión de diseño: mejoran el comportamiento térmico de los ambientes, ayudando a mantener la temperatura interior y reduciendo el consumo energético durante todo el año.

Una tendencia que marcó el futuro de la construcción

La tecnología TECLA se consolidó como una de las tendencias más fuertes en la construcción sustentable. Su capacidad para acelerar los tiempos de obra, reducir costos y minimizar el impacto ambiental la posicionó como una alternativa clave para el futuro de la vivienda.

Con la posibilidad de levantar hogares ecológicos en solo ocho días y aprovechar los recursos del propio terreno, este sistema abrió el camino a una nueva era en la arquitectura y la construcción.

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