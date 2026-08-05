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Poner una esponja en la heladera: por qué lo recomiendan y para que sirve este truco viral de limpieza

Se trata de un truco simple y económico que permite reducir la humedad y conservar mucho mejor las frutas y verduras. Dónde colocarlo y cuáles son los verdaderos beneficios.

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Esponja dentro de la heladera
Esponja dentro de la heladera Foto: gemini
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Conservar las frutas y las verduras frescas en casa a veces puede ser todo un desafío, ya que la humedad acumulada dentro de la heladera puede acelerar su deterioro, favorece la aparición de moho y obliga a tener que limpiar este electrodoméstico con mucha más frecuencia, ya que de otro modo podrían proliferar enfermedades.

Sin embargo, hay un truco tan nuevo como sorprendente y económico que se volvió tendencia por su eficacia: colocar una esponja dentro del cajón de vegetales. Esta técnica, recomendada por especialistas en organización del hogar y limpieza, ayuda a prolongar la vida útil de los alimentos y mantener el interior de la heladera más ordenado y seco.

Esponja dentro de la heladera Foto: grok

Por qué funciona colocar una esponja en la heladera

Este truco que se hizo viral tiene una clave esencial para tu cocina: la alta capacidad de absorción de humedad que tienen las esponjas. Idealmente, debe colocarse en los cajones de frutas y verduras, ya que son los sectores donde más humedad se acumula, generando un ambiente ideal para la descomposición acelerada de alimentos.

Al ubicar una esponja nueva y completamente seca dentro del cajón:

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  • Absorbe el exceso de humedad, evitando la condensación en paredes y superficies.
  • Reduce la velocidad de deterioro de frutas y verduras.
  • Ayuda a prevenir malos olores, resultado de alimentos que empiezan a descomponerse.
  • Mantiene el cajón más limpio por más tiempo, evitando la formación de moho.
Esponja; cocina. Foto: Unsplash.
Esponja; cocina. Foto: Unsplash.

Cómo aplicar el truco paso a paso

  • Elegir una esponja nueva y seca: Debe estar libre de detergentes y químicos.
  • Colocarla en el cajón de frutas y verduras: Puede ir en un costado o apoyada entre los productos.
  • Revisarla una vez por semana: Si está muy húmeda, exprimila o reemplazala.
  • Mantenerla limpia: Lavala con agua caliente y vinagre, o con bicarbonato de sodio, para evitar bacterias.

Recordá que la esponja que utilices en la heladera no debe haber sido utilizada previamente en la cocina o en el baño y que se debe hacer una inspección semanal de su estado, ya que podría convertirse en un foto de bacterias si no se limpia a tiempo. Además, realizá una limpieza profunda con agua caliente, vinagre o bicarbonato, siempre ejuagando bien la esponja para que luego los químicos no traspasen a las verduras y las frutas.

Esponja dentro de la heladera Foto: grok

Esta técnica casera se convirtió en una aliada para quienes buscan mantener sus frutas y verduras frescas por más tiempo sin complicarse ni gastar de más. Con una simple esponja, la heladera se mantiene más limpia, seca y organizada, mientras los alimentos conservan mejor su textura y sabor.

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