Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental: el truco de limpieza que no sabías que necesitabas

Mezclar bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental: por qué lo recomiendan y para qué sirve Foto: Gemini IA

Los trucos de limpieza caseros ganaron popularidad en los últimos años porque permiten aprovechar ingredientes que tenemos en casa para revivir algunos objetos. Y entre las mezclas más comentadas por las redes sociales, se encuentran el bicarbonato de sodio, detergente para platos y pasta dental.

Aunque pueda parecer una combinación poco habitual, quienes la utilizan aseguran que ayuda a remover la suciedad difícil, eliminar manchas y devolver el brillo a distintas superficies del hogar. La clave está en las propiedades que aporta cada uno de estos ingredientes.

Bicarboato de sodio Foto: Gemini IA

Pero como ocurre con cualquier producto de limpieza, es muy importante saber dónde puede aplicarse y en qué materiales conviene evitarla para no provocar daños profundos que puedan resultar irreversibles.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental?

Cada ingrediente cumple una función específica dentro de esta preparación casera. El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad adherida y también contribuye a neutralizar malos olores.

Por otro lado, el detergente para platos elimina la grasa y facilita que la mezcla se distribuya sobre la superficie, mientras que la pasta dental contiene agentes pulidores muy finos que pueden aportar brillo y ayudar a eliminar algunas manchas superficiales. Juntos forman una pasta espesa que muchas personas utilizan para limpiar objetos de uso cotidiano sin recurrir a productos más agresivos.

Mezclar bicarbonato de sodio, detergente y pasta dental: por qué lo recomiendan y para qué sirve Foto: Gemini IA

Cómo preparar esta mezcla paso a paso

Prepararla lleva apenas unos minutos y no requiere utensilios especiales.

Ingredientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de detergente líquido.

1 cucharada de pasta dental blanca (no en gel).

Un recipiente pequeño.

Preparación

Colocá todos los ingredientes en un recipiente.

Mezclalos hasta obtener una pasta homogénea.

Aplicá una pequeña cantidad con una esponja suave o un paño de microfibra.

Frotá con movimientos circulares.

Retirá los restos con un paño húmedo y secá la superficie.

Esta preparación suele recomendarse para limpiar superficies donde se acumula grasa o suciedad persistente.

Puede resultar útil en:

Griferías de acero inoxidable.

Lavamanos y bachas.

Azulejos del baño o la cocina.

Mesadas resistentes.

Manijas de puertas.

Algunos electrodomésticos con acabado metálico.

Limpieza del hogar Foto: Freepik

Antes de aplicarla sobre una superficie amplia, lo más recomendable es hacer una prueba en una zona poco visible para comprobar que no altere el acabado.

El éxito de esta mezcla se explica porque reúne ingredientes con propiedades limpiadoras complementarias. El detergente ayuda a disolver la grasa, el bicarbonato aporta una suave acción abrasiva y la pasta dental puede colaborar en el pulido de algunas superficies.

Sin embargo, especialistas en limpieza recuerdan que no reemplaza a los productos formulados específicamente para desinfectar, ya que esta preparación está pensada para remover suciedad y mejorar el aspecto de determinadas superficies, no para eliminar microorganismos.

Utilizada de forma ocasional y sobre materiales adecuados, puede convertirse en un aliado para las tareas del hogar, especialmente cuando se busca recuperar el brillo de griferías, eliminar manchas superficiales o facilitar la limpieza de zonas con suciedad acumulada.