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Guía rápida para decorar la casa en simples pasos: el truco que usan los expertos para darle estilo a cualquier ambiente

Este recurso tiene como objetivo despejar espacios y organizar objetos reduciendo el desorden visual en cualquier ambiente. Cuál es la clave.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Los colores que son tendencia para el living
Los colores que son tendencia para el living Foto: Pinterest
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Para cambiar aspectos del hogar no hace falta hacer grandes reformas ni comprar muebles nuevos. Muchas veces, solamente es necesario completar con accesorios que pueden cambiar por completo la percepción del ambiente, para que luzca mucho más ordenado, cálido y sofisticado.

Las bandejas decorativas son un claro ejemplo de ello. Además de cumplir una función práctica, permiten crear composiciones armónicas sobre mesas, cómodas, islas de cocina o muebles del recibidor. Por eso, se convirtieron en uno de los elementos favoritos de los especialistas en interiorismo.

Guía rápida para usar bandejas decorativas: ideas simples que cambian por completo un ambiente Foto: Pinterest

La clave se encuentra en utilizarlas de forma estratégica: agrupar objetos seleccionados y jugar con diferentes texturas para evitar que las superficies se vean saturadas. Con algunos trucos sencillos, es posible ganar personalidad con sólo un poco de imaginación.

¿Por qué las bandejas decorativas son un recurso tan utilizado?

En decoración existe un concepto conocido como “agrupación visual”. Consiste en reunir varios objetos dentro de un mismo espacio para que el ambiente transmita mayor sensación de orden.

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Las bandejas funcionan como un marco que delimita esos elementos y evita que parezcan dispersos sobre una mesa o una encimera. Este recurso, muy utilizado por diseñadores de interiores, ayuda a reducir el ruido visual y hace que incluso los objetos de uso cotidiano formen parte de la decoración.

Guía rápida para usar bandejas decorativas: ideas simples que cambian por completo un ambiente Foto: Pinterest

Además, permiten reorganizar un espacio en pocos minutos. Si necesitás despejar una superficie para recibir visitas o limpiar, simplemente levantás la bandeja con todo su contenido.

Gúa práctica: cómo decorar una bandeja para lograr un resultado equilibrado

Uno de los errores más frecuentes es pensar que una bandeja debe llenarse por completo. En realidad, los expertos recomiendan dejar espacios libres para que la composición respire.

Una combinación sencilla y elegante puede incluir:

  • Una vela aromática o un difusor de fragancias.
  • Un pequeño jarrón con flores frescas o ramas verdes.
  • Uno o dos libros de diseño, cocina o fotografía.
  • Una pieza decorativa de cerámica, vidrio o madera.
  • Un recipiente pequeño para llaves, joyas o accesorios.

Otro consejo consiste en mezclar diferentes alturas y texturas. Por ejemplo, combinar una vela baja con un florero alto y un libro horizontal genera una composición mucho más dinámica y atractiva.

Guía rápida para usar bandejas decorativas: ideas simples que cambian por completo un ambiente Foto: Pinterest

Por otro lado, una de las ventajas de este accesorio es que se adapta prácticamente a cualquier ambiente. En el living, son ideales sobre la mesa de centro para reunir libros, velas y pequeños objetos decorativos. En el recibidor, ayudan a mantener organizadas las llaves, la billetera, los lentes o la correspondencia.

En la cocina, permiten agrupar aceites, especias o utensilios de uso diario para mantener la mesada despejada.En el baño, por otro lado, crean un efecto similar al de un hotel al organizar perfumes, cremas, jabones y productos de cuidado personal.

Por último, si la idea es poner bandejas en el dormitorio, resultan perfectas para perfumes, relojes, joyas y otros accesorios que suelen quedar dispersos sobre la cómoda.

Guía rápida para usar bandejas decorativas: ideas simples que cambian por completo un ambiente Foto: Pinterest

Cuáles son los materiales que están en tendencia para la decoración del hogar

El material elegido también influye en el estilo que transmite el ambiente:

Las bandejas de madera aportan calidez y combinan muy bien con decoraciones escandinavas, rústicas o naturales. Las de ratán o fibras vegetales son una excelente opción para quienes buscan un estilo boho o mediterráneo.

Si la idea es lograr un aspecto más sofisticado, las bandejas de mármol o metal en tonos dorados, negros o bronce se integran perfectamente en espacios contemporáneos. Por su parte, las de vidrio generan una sensación de ligereza y ayudan a reflejar la luz, por lo que son una buena alternativa para ambientes pequeños.

Los errores que conviene evitar

Aunque parezcan un detalle menor, algunos errores pueden hacer que el efecto sea el contrario al esperado. Uno de ellos es acumular demasiados objetos dentro de la bandeja. Cuando está sobrecargada, deja de transmitir orden y genera una sensación de caos visual.

También conviene evitar combinar demasiados colores o materiales diferentes. Lo ideal es mantener una misma paleta cromática para que todos los elementos dialoguen entre sí.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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