Más prosperidad: el color de las velas que debés poner en tu baño para atraer la abundancia, según el Feng Shui

Velas. Foto Unsplash

El Feng Shui es una antigua práctica china que busca armonizar espacios con el entorno, y poco a poco, se volvió cada vez más popular entre quienes desean mejorar la energía de su hogar. Existe, por supuesto, un ritual con velas que ayudan a atraer la abundancia y la prosperidad a la casa y a todas las personas que viven allí.

Entre sus múltiples beneficios, este arte milenario recomienda el uso de velas de colores específicos en el baño, un lugar clave para el equilibrio energético, según esta filosofía.

Velas aromáticas en el baño. Fuente: Unsplash

Velas aromáticas en el baño. Fuente: Grok

De acuerdo con el Feng Shui, el baño es una zona de la casa donde la energía tiende a dispersarse, por lo que es fundamental trabajar su armonización. Pero ¿cómo hacerlo correctamente?

De qué color son las velas que tienen que ir en el baño, según el Feng Shui

Una de las maneras más eficaces de atraer la prosperidad y la abundancia según el Feng Shui es con el uso de velas de color verde, blanco o violeta. Estos tonos no solo aportan calidez visual, sino que también cumplen funciones energéticas muy específicas:



Verde : relacionado con la salud, la renovación y el crecimiento.



Blanco : simboliza la pureza y la limpieza espiritual.



Violeta : ideal para la transformación y la espiritualidad; también se asocia con la prosperidad.



Velas aromáticas en el baño. Fuente: Unsplash

Velas aromáticas en el baño. Fuente: Unsplash

Estas velas actúan como potenciadores de intenciones y buenos deseos, y su presencia en espacios como el baño o la cocina ayuda a equilibrar el flujo energético del hogar.

Además, el Feng Shui recomienda complementar el uso de velas con aromas naturales como menta, canela o lavanda. Estos no solo mejoran el ambiente, sino que también aportan beneficios para la salud integral y el bienestar emocional.

En esta misma línea de tendencias, el arte milenario también destaca que la presencia de plantas resistentes al frío son claves para mantener la buena energía, sobre todo durante el invierno, ya que purifican el aire y embellecen el espacio, al tiempo que canalizan la energía positiva.

Velas aromáticas en el baño. Fuente: Unsplash

Velas aromáticas en el baño. Fuente: Unsplash

El interés creciente en el Feng Shui demuestra que cada vez más personas buscan armonizar su hogar de forma consciente. Incorporar estos elementos simples pero poderosos, como las velas y las plantas, puede marcar una gran diferencia en la calidad energética del hogar.