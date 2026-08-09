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Irán rompe las negociaciones con Estados Unidos: las condiciones para abrir Ormuz que Donald Trump no está dispuesto a aceptar

Mientras “no terminen las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos y Washington no compense aquello que ha incumplido, no existe posibilidad de reanudar las negociaciones”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

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Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar
Irán rompe las negociaciones con EEUU: exige cinco condiciones para abrir Ormuz que Trump no está dispuesto a aceptar Foto: REUTERS
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Irán reafirmó este domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

“Ahora no tenemos ninguna negociación con Estados Unidos”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a los periodistas, y aseguró que, mientras “no terminen las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos y Washington no compense aquello que ha incumplido”, desde su punto de vista “no existe posibilidad de reanudar las negociaciones”.

Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán. Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva.
Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán. Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Aun así, Araqchí dijo que los intermediarios “siguen intentando encontrar nuevamente vías para entablar negociaciones”, según informó la agencia Tasnim.

El jefe de la diplomacia iraní se refirió también a las conversaciones con Omán destinadas a establecer una nueva ruta marítima, que se encuentran en su fase final.

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El ministro reiteró que dicho acuerdo entre Teherán y Mascate no supondría, por sí mismo, la reapertura de Ormuz.

“Esto no significa que se vaya a abrir el estrecho de Ormuz. El acuerdo puede alcanzarse, pero la reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos”, señaló.

El ministro explicó que los especialistas están trabajando en el trazado de las nuevas rutas marítimas y que el acuerdo con Omán establecerá los recorridos que deberán utilizarse una vez que se cumplan las condiciones necesarias para la reapertura del estrecho al tráfico.

Las exigencias de Irán

En las últimas horas, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, presentó una lista de seis exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Entre ellas está el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y el pago de reparaciones de guerra.

Buques en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán
Buques navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El alto cargo de seguridad iraní reclamó además el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con EE.UU.

Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones entre ambas partes en el marco del memorando de entendimiento para la paz, firmado el 17 de junio.

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