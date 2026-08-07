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Tiene flores durante 6 meses al año, necesita pocos cuidados y perfuma el jardín: la planta ideal para principiantes

Resiste el frío, necesita pocos cuidados y llena de aroma y color patios, balcones y terrazas.

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Es una planta ideal para patios y jardines.
Es una planta ideal para patios y jardines. Foto: Freepik.
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El jazmín estrella —nombre científico Trachelospermum jasminoides— se ganó un lugar especial entre quienes buscan una planta fácil de cuidar y con gran impacto visual.

Además de su prolongada floración, el jazmín estrella mantiene su follaje verde todo el año, lo que suma color incluso en invierno.

Por qué el jazmín estrella es la planta ideal para principiantes

Esta especie no solo es atractiva, sino también muy resistente y fácil de cultivar. Entre sus ventajas principales se destacan:

  • Florece durante aproximadamente seis meses, llenando el jardín de aroma, sobre todo al atardecer.
  • Tolera heladas moderadas una vez que está bien establecida.
  • Requiere pocos riegos y se adapta tanto a jardines como a balcones y macetas grandes.
  • Sus hojas verdes perduran todo el año, aportando vida en cualquier estación.
Jazmín estrella. Foto: Wikimedia Commons

El jazmín estrella es perfecto para cubrir pérgolas, rejas, muros y cercos, gracias a sus largas ramas trepadoras que se expanden con rapidez.

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Los cuidados básicos para que crezca y florezca

Aunque no demanda demasiada atención, algunos cuidados simples ayudan a que el jazmín estrella luzca en todo su esplendor:

  • Ubicación: necesita sol o media sombra.
  • Sustrato: fértil y con buen drenaje.
  • Riego: moderado, dejando secar la tierra entre cada vez.
  • Fertilización: incorporar compost o fertilizante al inicio de la primavera.
  • Poda: una poda suave después de la floración estimula nuevos brotes.

Con estas condiciones, la planta crece rápido y regala una floración abundante año tras año.

Es una planta ideal para patios y jardines. Foto: Gemini

Una aliada para atraer polinizadores y perfumar el aire libre

Las flores del jazmín estrella no solo embellecen el jardín: atraen abejas y otros polinizadores, esenciales para el equilibrio del ecosistema y el desarrollo de otras plantas. Su perfume intenso la convierte en una opción ideal para ubicar cerca de galerías, patios, ventanas o cualquier espacio donde se disfrute del aire libre.

Por su combinación de belleza, resistencia y bajo mantenimiento, el jazmín estrella demuestra que no hace falta ser un experto para tener un jardín vistoso y perfumado. Con buena luz, riegos moderados y un suelo adecuado, puede transformar cualquier rincón y regalar flores durante medio año.

Jazmín estrella. Foto: Wikipedia.

Cómo cuidar el jazmín estrella: 3 puntos clave

  • Buena iluminación: necesita varias horas de luz, preferentemente con sol directo o semisombra, para crecer y florecer correctamente.
  • Riego y drenaje: mantener el suelo ligeramente húmedo, pero evitar los encharcamientos. En verano requiere más agua.
  • Soporte y poda: al ser trepador, necesita un enrejado o tutor. La poda, preferentemente después de la floración, ayuda a controlar su crecimiento y mantenerlo saludable.
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