Con un solo ingrediente: el truco casero que elimina el olor de los tuppers y los deja como nuevos

El café molido puede ayudar a eliminar los olores que quedan impregnados en los tuppers de plástico después de guardar comida. Foto: Pexels.

Los tuppers son uno de los grandes aliados de la cocina: permiten conservar alimentos, organizar comidas y aprovechar sobras. Sin embargo, tienen un problema muy común: después de varios usos pueden quedar con olores persistentes que no desaparecen aunque se laven varias veces.

Las comidas con ingredientes intensos, como ajo, cebolla, pescado, salsas o especias, suelen dejar rastros en el plástico del recipiente. Para esos casos existe un truco de limpieza sencillo que comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan alternativas caseras: usar café molido seco para absorber los malos olores.

Un sencillo truco casero promete neutralizar el aroma a cebolla, ajo, pescado o salsas en los recipientes de plástico. Fuente: Pexels.

Paso a paso: cómo usar café molido para sacar el olor de los tuppers

El procedimiento es muy simple y no requiere productos especiales. Solo hay que colocar una cucharada de café molido seco dentro del recipiente, cerrarlo con su tapa y dejarlo actuar durante toda la noche.

Al día siguiente, se debe retirar el café y lavar el tupper de manera habitual con agua y detergente. En la mayoría de los casos, el olor habrá disminuido notablemente.

Para recipientes que tienen aromas más fuertes, se puede repetir el proceso durante algunos días hasta lograr eliminar por completo el olor impregnado.

Con una cucharada de café molido y unas horas de espera, es posible reducir los malos olores de los tuppers. Foto: Grok IA.

¿Por qué funciona este truco de limpieza?

El café es conocido por su capacidad para absorber ciertos olores gracias a sus compuestos naturales. Sus partículas pueden atrapar moléculas responsables de los aromas desagradables y ayudar a neutralizarlos dentro de espacios cerrados, como ocurre con los tuppers.

Además, al utilizarse seco, evita sumar humedad al recipiente, un factor que puede favorecer la aparición de nuevos olores.

Otros trucos para evitar que los tuppers queden con olor a comida

Aunque el café puede ser una solución rápida, algunos hábitos ayudan a mantener los recipientes de plástico en mejores condiciones:

Lavar los tuppers apenas después de usarlos, especialmente si tuvieron alimentos con olores fuertes.

No dejarlos cerrados con restos de comida durante muchas horas.

Secarlos completamente antes de guardarlos.

Evitar calentar alimentos muy condimentados dentro del recipiente de plástico si no es apto para microondas.

Colocarlos ocasionalmente al sol durante unas horas, ya que la ventilación ayuda a reducir olores.

Los recipientes de plástico suelen absorber olores con el uso, pero este método casero puede ayudar a recuperarlos. Foto: Pexels.

El ingrediente de cocina que puede convertirse en un aliado de limpieza

El café molido suele terminar en la basura después de preparar una taza, pero también puede tener otros usos domésticos. Además de ayudar con los olores de los recipientes, algunas personas lo utilizan para neutralizar aromas en la heladera, el tacho de basura o pequeños espacios cerrados.

Con un simple ingrediente que muchas personas ya tienen en casa, es posible recuperar esos tuppers que parecían imposibles de volver a usar por el olor persistente de las comidas.