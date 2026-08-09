Jorge Messi y la servilleta que cambió todo: el papel que salvó el futuro de Lionel en Barcelona

Lionel Messi en Barcelona Foto: Redes sociales / Instagram

Hay historias que parecen escritas para el cine, pero nacieron de la urgencia, la incertidumbre y una decisión tomada en cuestión de minutos. La de Lionel Messi y la famosa servilleta del Barcelona es una de ellas: un pequeño papel, escrito con birome azul el 14 de diciembre de 2000, terminó convertido en uno de los documentos más simbólicos de la historia del fútbol mundial.

Aquel día, en el Club de Tenis Pompeia de Barcelona, Carles Rexach tomó una servilleta y dejó por escrito el compromiso de fichar a un chico argentino de apenas 13 años llamado Lionel Andrés Messi. No era todavía “el mejor del mundo”, ni el capitán campeón del mundo con la Selección Argentina, ni el ídolo eterno del Barcelona. Era un adolescente rosarino que había cruzado el océano con su familia persiguiendo una oportunidad que podía esfumarse.

Jorge Messi, el padre que no quiso esperar más

Detrás de aquel gesto histórico aparece una figura clave: Jorge Messi. El padre de Lionel no firmó la servilleta, pero su presión fue decisiva. La familia había llegado desde Rosario con una mezcla de esperanza y temor. Barcelona había visto el talento del chico, pero las dudas internas demoraban la decisión final.

Murió Jorge Messi Foto: Archivo

El club debía evaluar no solo el futuro deportivo de un menor extranjero, sino también los costos vinculados al tratamiento por déficit de crecimiento que Messi realizaba desde niño. Para cualquier institución era una apuesta fuerte. Para Jorge, en cambio, era el futuro de su hijo.

Jorge necesitaba una respuesta concreta. No quería promesas vagas ni reuniones eternas. Si el Barcelona no avanzaba, la familia podía volver a la Argentina. Esa posibilidad encendió todas las alarmas en quienes ya habían visto a Messi en acción y entendían que estaban frente a algo distinto.

El día en que Rexach decidió no dejarlo escapar

Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, fue uno de los primeros en quedar impactado por el talento de Messi. Según reconstrucciones históricas, el juvenil argentino había realizado pruebas en septiembre de 2000 y su capacidad para gambetear, cambiar de ritmo y jugar con una naturalidad impropia para su edad sorprendió rápidamente a quienes lo observaron.

Sin embargo, dentro del club había opiniones divididas. Algunos dudaban por su edad, por su físico y por el esfuerzo económico que implicaba apostar por un niño que todavía debía instalarse definitivamente en España. Rexach, convencido de que Barcelona podía perder a un talento irrepetible, decidió actuar.

En presencia de Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli, pidió un papel. Lo que recibió fue una servilleta. Y con eso alcanzó.

Qué decía la servilleta de Messi

El texto escrito por Rexach fue breve, pero contundente. En esencia, dejaba asentado que el Barcelona se comprometía, bajo su responsabilidad y pese a opiniones en contra, a fichar a Lionel Messi siempre que se mantuvieran las condiciones económicas acordadas.

Servilleta donde Messi firmó su primer contrato.

La servilleta fue firmada por Carles Rexach, Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli. Ese detalle es importante: Jorge Messi no fue firmante, pero fue el padre que empujó la escena. Fue quien exigió una definición cuando el futuro de su hijo parecía atrapado entre la burocracia y las dudas.

La servilleta no fue un contrato formal definitivo, sino un compromiso simbólico que abrió el camino para que el vínculo se formalizara poco después. Con el tiempo, ese papel pasaría a ser considerado una pieza única: el punto de partida documentado de una de las carreras más grandes de todos los tiempos.

De Rosario a La Masía: el comienzo de una era

Lionel Messi había nacido en Rosario, el 24 de junio de 1987. Antes de llegar a Barcelona, jugó en clubes de su ciudad y se formó en Newell’s Old Boys, donde su talento ya llamaba la atención. Desde muy chico, la pelota fue el centro de su vida familiar y deportiva.

Primera foto de Lionel Messi en Barcelona Foto: Redes sociales / Instagram

En Barcelona, Messi pasó por las divisiones juveniles y fue creciendo dentro de una estructura que luego quedaría asociada para siempre con su nombre: La Masía. Aunque su adaptación no fue sencilla, entre trámites migratorios, lesiones y la distancia con Rosario, el tiempo terminó demostrando que aquella apuesta iba a modificar la historia del club.

El chico que había llegado con dudas, nostalgia y un físico todavía en desarrollo empezó a mostrar algo imposible de fabricar: talento natural, inteligencia para jugar y una relación única con la pelota.

El chico de la servilleta que rompió todos los récords

Cuatro años después de aquella escena, Messi debutó oficialmente en el primer equipo del Barcelona. Fue el 16 de octubre de 2004, en un clásico ante Espanyol. Desde entonces, su carrera se transformó en una acumulación de récords, títulos y momentos inolvidables.

Con la camiseta blaugrana, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico del club, disputó 778 partidos oficiales y marcó 672 goles. Durante su etapa en el Barcelona, ganó 35 títulos, entre ellos 10 Ligas de España y 4 Champions League.

También fue protagonista de equipos inolvidables, como el Barcelona de 2009, que conquistó seis títulos en un mismo año, y el de 2015, que volvió a ganar el triplete. Pero más allá de las estadísticas, Messi dejó algo todavía más profundo: una forma de jugar que cambió la manera de entender el fútbol moderno.

La servilleta que terminó valiendo casi un millón de dólares

Con el paso del tiempo, aquel papel dejó de ser una anécdota para transformarse en una auténtica pieza de colección. En mayo de 2024, la casa Bonhams subastó la famosa servilleta en Londres. El documento fue vendido por 762.400 libras esterlinas, una cifra cercana a los 965.000 dólares.

La casa de subastas la presentó como una de las piezas más importantes de la historia del fútbol, no por su material, sino por lo que representó: el inicio documentado de una relación que cambió para siempre la vida de Messi, el destino del Barcelona y la memoria emocional de millones de hinchas.