Para qué sirve ponerle film transparente a la valija y por qué lo recomiendan. Foto: Foto: Gemini

A la hora de viajar, proteger el equipaje puede evitar algunos inconvenientes durante el traslado y la manipulación en aeropuertos. Por eso, una de las prácticas que algunas personas eligen antes de despachar la valija es envolverla con papel film transparente.

Aunque no reemplaza las medidas de seguridad ni garantiza que el equipaje no sea abierto, el film puede funcionar como una protección adicional frente a ciertos inconvenientes habituales durante el viaje.

Para qué sirve envolver la valija con papel film

Una de las principales funciones del film es proteger el exterior de la valija. Al envolverla, se crea una capa que puede ayudar a mantenerla alejada de polvo, suciedad y algunas manchas que pueden aparecer durante la manipulación y el traslado.

También puede ser útil en caso de que la valija tenga algún cierre, bolsillo exterior o parte de la estructura que esté deteriorada. El film puede mantener determinadas partes más contenidas durante el traslado, aunque no sustituye una reparación adecuada.

Este método promete proteger las valijas de rayones. Foto: Foto: Gemini

Otro motivo por el que algunos viajeros lo utilizan es para hacer más visible una eventual manipulación del envoltorio. Si el film aparece cortado, roto o colocado de una manera diferente, puede resultar evidente que el envoltorio fue alterado. Sin embargo, esto no debe interpretarse como una medida de seguridad: una valija envuelta puede ser abierta por las autoridades aeroportuarias cuando sea necesario.

¿Protege la valija de los golpes?

El papel film no funciona como un material acolchado, por lo que no evita golpes ni protege la valija frente a impactos fuertes. Su principal utilidad está relacionada con mantener el exterior más protegido y reducir el contacto directo con suciedad durante el traslado.

Para proteger objetos frágiles dentro del equipaje, es preferible utilizar ropa, fundas o materiales de embalaje adecuados y distribuir correctamente el contenido.

Cómo envolver una valija correctamente

Si se decide utilizar film, lo ideal es cubrir la mayor parte de la superficie exterior sin bloquear elementos que deban quedar accesibles. Los cierres y asas deben poder utilizarse cuando sea necesario.

También es importante recordar que, si la valija será despachada, el envoltorio no debe impedir una eventual inspección de seguridad. Las autoridades aeroportuarias pueden retirar el film si necesitan revisar el equipaje.

Otra alternativa es utilizar los servicios de embalaje que ofrecen algunos aeropuertos, donde el equipaje puede ser envuelto con una máquina especialmente diseñada para esta tarea.