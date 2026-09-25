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Números de la suerte de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

Conocé cuáles son los números del día para cada signo del zodíaco y cómo podemos usarlos a nuestro favor.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
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Los números de la suerte funcionan, ante todo, como una guía simbólica. No cuentan con un poder mágico comprobado, pero representan una manera de conectar con creencias, tradiciones y significados personales.

Desde hace siglos, distintas culturas relacionaron determinados números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas desarrollan una afinidad especial con ciertas cifras y las incorporan en diferentes momentos de su vida.

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este viernes 25 de septiembre de 2026

Aries: 7, 18, 29 y 43

Tauro: 4, 16, 35 y 51

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Géminis: 9, 23, 37 y 48

Cáncer: 2, 14, 31 y 46

Leo: 6, 20, 34 y 55

Virgo: 8, 17, 28 y 42

Libra: 5, 22, 39 y 53

Escorpio: 3, 15, 30 y 47

Sagitario: 11, 24, 36 y 58

Capricornio: 1, 19, 33 y 50

Acuario: 10, 26, 41 y 54

Piscis: 12, 21, 38 y 49

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no representan una promesa mágica, sino una pequeña referencia emocional que puede ayudar a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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