Números de la suerte de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Este viernes 14 de agosto, los números de la suerte vuelven a ocupar un lugar especial entre quienes disfrutan de la astrología, la numerología y los juegos de azar.
Para comenzar el día con una cuota extra de energía positiva, hay determinadas cifras que pueden considerarse auspiciosas y que muchos eligen para jugar, participar de sorteos o simplemente tenerlas presentes.
Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para el viernes 14
- Aries: 7, 14 y 28.
- Tauro: 4, 19 y 35.
- Géminis: 5, 23 y 41.
- Cáncer: 2, 16 y 32.
- Leo: 1, 14 y 37.
- Virgo: 6, 21 y 44.
- Libra: 8, 17 y 29.
- Escorpio: 9, 24 y 36.
- Sagitario: 3, 15 y 42.
- Capricornio: 10, 22 y 40.
- Acuario: 11, 26 y 38.
- Piscis: 12, 18 y 33.
Para quienes creen en las coincidencias y las señales, el viernes puede ser una buena oportunidad para dejarse llevar por la intuición y elegir aquella cifra que genere una sensación especial.
Qué significa el número 14
En numerología, el número 14 se asocia con el cambio, la libertad y la transformación. Se considera una cifra vinculada con personas o momentos que buscan nuevas experiencias, movimiento y oportunidades.
Además, el 14 se reduce al número 5 (1 + 4 = 5), que representa la aventura, la comunicación, la curiosidad y la capacidad de adaptación.
Por eso, para los números de la suerte del viernes 14 de agosto, el 14 puede interpretarse como una cifra relacionada con abrir caminos, animarse a cambios y aprovechar nuevas oportunidades.