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Números de la suerte de hoy, viernes 14 de agosto de 2026

Para quienes creen en las coincidencias y las señales, este viernes puede ser una buena oportunidad para dejarse llevar por la intuición y elegir aquella cifra que genere una sensación especial.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte de hoy, viernes 14 de agosto de 2026
Números de la suerte de hoy, viernes 14 de agosto de 2026 Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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Este viernes 14 de agosto, los números de la suerte vuelven a ocupar un lugar especial entre quienes disfrutan de la astrología, la numerología y los juegos de azar.

Para comenzar el día con una cuota extra de energía positiva, hay determinadas cifras que pueden considerarse auspiciosas y que muchos eligen para jugar, participar de sorteos o simplemente tenerlas presentes.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para el viernes 14

  • Aries: 7, 14 y 28.
  • Tauro: 4, 19 y 35.
  • Géminis: 5, 23 y 41.
  • Cáncer: 2, 16 y 32.
  • Leo: 1, 14 y 37.
  • Virgo: 6, 21 y 44.
  • Libra: 8, 17 y 29.
  • Escorpio: 9, 24 y 36.
  • Sagitario: 3, 15 y 42.
  • Capricornio: 10, 22 y 40.
  • Acuario: 11, 26 y 38.
  • Piscis: 12, 18 y 33.

Para quienes creen en las coincidencias y las señales, el viernes puede ser una buena oportunidad para dejarse llevar por la intuición y elegir aquella cifra que genere una sensación especial.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Qué significa el número 14

En numerología, el número 14 se asocia con el cambio, la libertad y la transformación. Se considera una cifra vinculada con personas o momentos que buscan nuevas experiencias, movimiento y oportunidades.

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Además, el 14 se reduce al número 5 (1 + 4 = 5), que representa la aventura, la comunicación, la curiosidad y la capacidad de adaptación.

Por eso, para los números de la suerte del viernes 14 de agosto, el 14 puede interpretarse como una cifra relacionada con abrir caminos, animarse a cambios y aprovechar nuevas oportunidades.

NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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